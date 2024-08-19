«Це Galaxy Watch Ultra за $650»: дивна форма отворів годинника Samsung засмучує власників

Нещодавно Samsung випустила розумні годинники Galaxy Watch7 та Ultra. Коли вони з’явилися в користувачів, якість виконання деяких екземплярів неприємно здивувала.

Власники Galaxy Watch Ultra помітили дивну форму отворів на бічній частині годинника — там, де повинні бути його динаміки. На перший погляд здається, що вони зроблені дуже неакуратно і не охоплюють у весь контур отвору.

На Reddit та X Twitter з’явилися розлючені повідомлення, які підкріплюються фото.

«Цікаво, чому решітка динаміка не вирізана до кінця? Для чого цей маленький отвір на Ultra?»

Інші користувачі незабаром почали дискусію, що це може бути. Висловлювалися різні думки: від «вбудованого алкотестера» до вентиляційного отвору для батареї та динаміка Дехто каже, що це не те, про що варто хвилюватися.

«Це Galaxy Watch Ultra за $650. Це така обробка, яку ви отримуєте на клонах Apple Watch за $10 від Temu».

Раніше користувачі Galaxy Watch Ultra помітили відшарування фарби на деяких годинниках. дефект з’явився за кілька днів використання. Проблема стосується моделей у кольорі Titanium Gray — тільки вони мають фарбування позаду. Молодша ж модель Galaxy Watch7 зіткнулася з проблемою швидкого розряджання батареї під час використання. Деякі користувачі повідомили про таку ж проблему і з Ultra.

Розумний годинник Samsung Galaxy Watch Ultra також критикували через деяку схожість з Apple Watch Ultra. За чутками, навіть виконавчий голова компанії Лі Чже Йон був незадоволений цим фактом.

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Джерело: Cybernews

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