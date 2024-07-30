У Samsung знову проблеми з батареями: нові Galaxy Watch7 занадто швидко розряджаються

Анонсуючи Galaxy Watch7, компанія Samsung хвалилася «новим рівнем автономної роботи». Та досвід перших покупців свідчить про інше.

Користувачі Reddit та форумів спільноти Samsung говорять про низький і гірший час автономної роботи, ніж у моделей попереднього покоління. Власні тести PhoneArena свідчать, що нові розумні годинники забезпечують трохи менше одного дня роботи від батареї.

«Він був повністю заряджений, і я використовував його з 6 ранку. Зараз майже 5 вечора… мій акумулятор на 8 відсотків. Це нормально? Я отримав цей годинник кілька днів тому», ─ написав користувач Difficult_Reason_621 на сторінках Reddit.

У користувача JCinthehou3e було ще гірше:

«Я повністю зарядив свій 40-мм не-lte 7 о 19:30, пішов спати, а о 4:30 отримав сигнал, що мій годинник залишився на 5%. Не витримав навіть ночі, щоб мій будильник пролунав о 6 ранку».

Розумний годинник Galaxy Watch7 має абсолютно новий чипсет Exynos W1000, виготовлений за сучасним 3-нм техпроцесом. Він має бути набагато ефективнішим й повинен забезпечувати значно довший час автономної роботи порівняно зі старішими моделями.

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Що ще гірше, деякі власники Galaxy Watch Ultra також повідомляють про низький час роботи від батареї цієї дорожчої моделі, яка має працювати принаймні 2 дні між заряджаннями.

Схоже, проблема полягає не в апаратних компонентах, а в помилці програмного забезпечення, яка спричиняє надмірне розрядження акумулятора. Це хороша новина, адже виправити її можна буде простим оновленням прошивки.

Учасник корейського форуму спільноти Samsung знайшов помилку, яка спричиняє шалене розрядження акумулятора, і незабаром вийде оновлення програмного забезпечення. А до того часу можна скористатися порадами інших користувачів, щоб збільшити час автономної роботи нових розумних годинників Samsung. Деякі користувачі кажуть, що вимикання постійно активного виявлення команди «Hey, Google» на Galaxy Watch значно подовжує час роботи батареї. Інші користувачі радять вимкнути з’єднання Bluetooth.

Джерело: phonearena