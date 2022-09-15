«Тудум» повертається: Netflix проведе наступний онлайн-фестиваль майбутніх гучних прем’єр вже 24 вересня — понад 120 серіалів, фільмів та ігор

Netflix розіслав запрошення на наступний «Тудум» — цьогоріч велика інтерактивна презентація з прев’ю та обговоренням майбутніх фільмів та серіалів відбудеться 24 вересня.

«Тудум» — осіння презентація фільмів та серіалів Netflix. Торішня трансляція за участю понад 100 зірок зібрала понад 25 мільйонів переглядів у 184 країнах світу — на ній показали понад 70 фільмів та серіалів.

Цьогоріч подія пройде із ще більшим розмахом — з п’ятьма глобальними подіями за 24 години. До заходу Netflix залучить понад 200 зірок кіно та обіцяє показати понад 120 серіалів, фільмів, спеціальних пропозицій та ігор.

«Налаштуйтеся на захопливий день ексклюзивних новин, небачених раніше кадрів, трейлерів і перших переглядів, а також інтерв’ю з найбільшими зірками й творцями Netflix» із тизеру Netflix

Не так давно Netflix опублікував повний розклад прем’єр на осінь і зиму — вочевидь майбутня презентація зосередиться на головних прем’єрах як-от продовження детектива про молодшу сестру Майкрофта та Шерлока Холмсів «Енола Холмс» з Міллі Боббі Браун та Генрі Кавіллом чи сиквел детективу «Ножі наголо».

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Із зірок у шоу, судячи з тизеру, візьмуть вже згадані Міллі Боббі Браун та Генрі Кавілл, а також Джеймі Фокс, Кріс Гемсворт, Джейсон Момоа, Ґаль Ґадот, Шарліз Терон, Омар Сі, Різ Візерспун, Ештон Кутчер, Девід Гарбор та інші.

Серед фільмів, серіалів та ігор, за якими плануються обговорення на покази на майбутньому «Тудум», будуть:

«Аліса в прикордонні»

«Бріджертони»

«Відьмак»

«Емілі в Парижі»

«Гра в кальмара»

«Дивні Дива»

«Корона»

«Евакуація 2»

«Енола Холмс 2»

«Ножі наголо: Скляна цибуля»

Більше прем’єр, які стануть частиною шоу, перелічені на постері нижче (і це неповний список).

«Тудум» розпочнеться 24 вересня о 19:55 за київським часом — трансляція буде доступна на каналах Netflix YouTube. Раніше Netflix запустив окремий сайт Tudum.com/event — там зібрані всі деталі та оперативно публікуються оновлення.