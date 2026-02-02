Творці провального ШІ-гаджета Rabbit r1 анонсували ноутбук для вайбкодингу

Компанія Rabbit, яка вже відзначилась провальним портативним гаджетом R1 на базі ШІ, наразі працює над новим пристроєм зі штучним інтелектом для вайбкодерів.





Розробники називають новий пристрій Cyberdeck. На відміну від R1, який не мав клавіатури, а використовував лише колесико для прокрутки та кілька кнопок, Cyberdeck отримає клавіатуру для набору тексту. У Rabbit зазначають, що гаджет буде призначений для роботи у командному рядку та матиме власних ШІ-агентів, а також низку інструментів, зокрема, Claude Code. Ймовірно, користувачі зможуть обирати, які моделі ШІ вони хочуть використовувати.

Хоча традиційно під кібердеками розуміють міні-ПК на базі Raspberry Pi, що саме буде всередині нового пристрою Rabbit поки залишається незрозумілим. У компанії запевняють, що оснастять гаджет чудовим екраном та 40% клавіатурою з можливістю гарячої заміни клавіш. З перших фото зрозуміло, що пристрій розкладатиметься, однак невідомо, чи буде він мати тачпад, чи передбачатиме голосову взаємодію.

project cyberdeck. a dedicated vibe-coding machine. signup to stay in the know 👇 pic.twitter.com/NQ3JbKpz7x — rabbit inc. (@rabbit_hmi) January 30, 2026





Ймовірно, що реальних прототипів поки не існує. Незрозумілим залишається і те, кого має зацікавити новий пристрій, оскільки весь сенс вайбкодування передбачає використання ШІ-агентів для генерації коду. Це можна робити просто за допомогою підказок через хмару і для цього не потрібен кібердек.

Хочеш знати більше, ніж ChatGPT 5? Підписуйся на ITC.ua у Telegram ПІДПИСАТИСЯ

Якщо у Rabbit прагнуть випустити дійсно успішний пристрій, він має робити щось більше, ніж просто використовувати ШІ для вайбкодингу. До того ж існує вже чимало дійсно гарних кібердеків, які можуть значно більше. Наразі репутація у виробника не найкраща, оскільки їхній R1 провалився у продажах та був розкритикований за оцінками більшості користувачів. У листопаді минулого року низка співробітників Rabbit оголосили про страйк після того, як у компанії відмовились виплачувати їм зарплати. Та і взагалі гаджетам з ШІ поки переважно не вдалось стати надто успішними й завоювати популярність у користувачів. Однак багато компаній досі сподіваються, що з часом це зміниться і продовжують випускати подібні пристрої.

Ми писали, що R1 — це кишеньковий гаджет, який керує програмами замість вас, тобто за командами відтворює музику, купує продукти, надсилає повідомлення через єдиний інтерфейс без використання телефону. Минулого року серед айтівців та бізнесменів Сан-Франциско з’явився новий тренд. Вони почали всюди носити з собою ШІ-диктофони та записувати всі розмови.

Джерело: Gizmodo