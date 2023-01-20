Twitter оновив правила для розробників та офіційно заборонив сторонні клієнти, як-от Tweetbot, Twitterific та Flamingo

Компанія Twitter оновила свої правила для розробників, і тепер вони містять заборону на сторонні клієнти. Оновлені правила з’явилися приблизно через тиждень після того, як сервіс без будь-яких повідомлень та попереджень заблокував доступ сторонніх застосунків до своєї платформи.

Нові правила свідчать, що розробники не можуть використовувати API або контент Twitter «для створення або спроби створення заміни або аналогічного сервісу або продукту для додатків Twitter». Іншими словами, більше не можна створювати альтернативи додаткам Twitter, використовуючи API та контент Twitter.

Правила пояснюють, що означає «Додатки Twitter». Це поняття відноситься до «споживчих продуктів, сервісів, застосунків, вебсайтів, вебсторінок, платформ та інших пропозицій компанії, включаючи, крім іншого, ті, що пропонуються через https://twitter.com та мобільні застосунки Twitter». Пункт, що забороняє альтернативні сервіси, був доданий до правил з останнім оновленням.

Зміни правил відбулися після недавнього блокування роботи популярних сторонніх клієнтів Twitter, таких як Tweetbot і Twitterific. У той час розробники застосунків (багато з яких історично сформували весь користувальницький досвід Twitter) заявили, що вони не отримували жодних повідомлень від компанії. Потім, 17 січня, обліковий запис Twitter Dev повідомив, що соцмережа «забезпечує дотримання своїх давніх правил API», що «може призвести до того, що деякі застосунки не працюватимуть».

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Мабуть, однією з причин зміни правил та блокування сторонніх клієнтів є гроші. Twitter зазнає фінансових труднощів відколи Маск очолив компанію, обтяживши її мільярдними боргами. Хоча деякі розробники платять за доступ до API, компанія не розміщує через нього реклами, що знижує її здатність монетизувати доступ через сторонні клієнти. Крім того, користувачі альтернативних застосунків можуть бути не так зацікавлені в сервісі підписки Twitter Blue, який в основному додає функції до офіційного застосунку Twitter.

Зважаючи на все, не було жодних офіційних оголошень про зміни правил ні від Twitter Dev, ні від Ілона Маска. Після приходу до влади Маска у Twitter більше немає відділу зв’язків із громадськістю.

Джерело: The Verge