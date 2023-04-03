Маск забрав синю галочку в акаунта The New York Times у Twitter – це перше велике видання, яке відмовилось платити за верифікацію

Видання The New York Times, за яким у Twitter слідкують 55 мільйонів користувачів, втратило значок верифікації через відмову сплатити Ілону Маску кошти за цей привілей.

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Разом з тим кілька пов’язаних з виданням акаунтів все ще позначені, як верифіковані – NYT Books і Food мають отримані раніше, неоплачені сині галочки, тоді як NYT Travel має золотий чек для офіційних організацій.

The New York Times стало одним із перших великих видань, яке відмовилось сплатити комісію за верифікацію облікових записів у соцмережі. Маск, який проголосив передплату Twitter Blue за $8 на місяць головним методом для перевірки акаунтів, розкритикував видання, згадавши, що NYT має власну передплату для читачів, за яку стягує гроші, і назвав їх поведінку «лицемірною».

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NY Times is being incredible hypocritical here, as they are super aggressive about forcing everyone to pay *their* subscription — Elon Musk (@elonmusk) April 2, 2023

Соцмережа повідомляла, що почне прибирати старі сині позначки з 1 квітня. У видаленому нині твіті Ілон Маск зазначав, що облікові записи матимуть «кілька пільгових тижнів», щоб зберегти свій статус та сплатити за верифікацію пізніше.

CNN і Los Angeles Times також заявили, що не планують платити за верифікацію в Twitter, а Bloomberg News не відшкодовуватиме передплату Twitter Blue для облікових записів колективу.

Нині у Twitter компанії можуть отримати не синю, а золоту галочку – щоправда, за це доведеться сплатити $1000 на місяць і ще по $50 за кожен, пов’язаний з основною сторінкою акаунт. Однак, Маск передбачив деякі винятки – згідно з повідомленнями The Verge, платити за верифікацію не доведеться 500 найбільшим рекламодавцям платформи та 10 000 компаній, які мають найбільшу кількість фоловерів у соцмережі.

Це може покращити напружені останнім часом стосунки Маска з рекламодавцями Twitter, та разом з тим ускладнити роботу новим компаніям, які шукають аудиторію на платформі – оскільки їм доведеться або конкурувати з перевіреними брендами, хоча вони не є такими, або витрачати $12 000 на рік, щоб також мати золоту галочку.

Створити фейкову сторінку бренду дуже легко – це показали перші спроби запуску Twitter Blue, яка спричинила хаос у соцмережі. Тоді нібито перевірений акаунт Valve представляв свою нову гру, а сторінка фейкового Nintendo з галочкою додала фото з Маріо, який показує непристойний жест.

Twitter встановив певні обмеження, щоб цього більше не повторилось — якщо ви зміните зображення профілю, відображуване ім’я чи маркер @, то галочку тимчасово приберуть, допоки соцмережа не виконає повторну перевірку. Але оскільки нині перевірені акаунти взагалі втратять стару позначку верифікації – слід очікувати чергового нашестя підробок.