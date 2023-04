Маск забрав синю галочку в акаунта The New York Times у Twitter – це перше велике видання, яке відмовилось платити за верифікацію

Видання The New York Times, за яким у Twitter слідкують 55 мільйонів користувачів, втратило значок верифікації через відмову сплатити Ілону Маску кошти за цей привілей.

Разом з тим кілька пов’язаних з виданням акаунтів все ще позначені, як верифіковані – NYT Books і Food мають отримані раніше, неоплачені сині галочки, тоді як NYT Travel має золотий чек для офіційних організацій.

The New York Times стало одним із перших великих видань, яке відмовилось сплатити комісію за верифікацію облікових записів у соцмережі. Маск, який проголосив передплату Twitter Blue за $8 на місяць головним методом для перевірки акаунтів, розкритикував видання, згадавши, що NYT має власну передплату для читачів, за яку стягує гроші, і назвав їх поведінку «лицемірною».

NY Times is being incredible hypocritical here, as they are super aggressive about forcing everyone to pay *their* subscription

— Elon Musk (@elonmusk) April 2, 2023