Twitter знову вимкнув свій безплатний API, чим порушив роботу багатьох програм. Обіцяну передплату для розробників так і не запустили

Розробники, які звернулися до Twitter, щоб оформити передплату на API – відповідей так і не отримали.

Сторонні клієнти, які використовували API Twitter стикнулися з проблемами у його роботі ще у січні. Пізніше в компанії заявили, що це було зроблено навмисно — оскільки відтепер запроваджуються платний доступ для розробників. Повідомлялось, що безплатний API повністю вимкнуть наприкінці лютого, але рішення відклали й нового графіка відключення не надали.

У вівторок розробники програм, що покладаються на API Twitter, помітили, що він більше не працює. Обмеження зокрема торкнулося тих програм, які використовували API для поширення контенту з соцмережі. WordPress повідомив, що вебсайти тимчасово не могли вбудовувати публікації з Twitter – проблему нині вирішили, кажуть в компанії (схожу несправність, до речі, фіксували ще на початку березня).

Our access to the Twitter API is currently blocked. As a result, Jetpack Social is temporarily unable to automatically share your posts directly from https://t.co/eRvNKWaolr to Twitter. We have reached out to Twitter for more information on how to get unblocked.

Сервіс з подібними функціями Echobox також повідомив, що API Twitter вимкнули без попередження – але зазначив, що знайшов «обхідний шлях». Додаток для перегляду новин Flipboard попередив користувачів, які читали через програму твіти, що згодом ця функція також буде вимкнена.

Twitter, once a public square for ideas, is shutting off its API and closing its gates to other platforms, including Flipboard. Your Twitter feeds on Flipboard will be broken. You can look for replacement topic feeds by using search on Flipboard. 1/2

Розробник «Cheap Bots Done Quick» – системи, яка дозволяє людям створювати ботів для Twitter – теж нині не має доступу до API. У соцмережі казали, що «базова» передплата для розробників призначена в основному для тих, хто створює ботів – однак багато хто каже, що місячний ліміт у 1500 твітів занадто обмежений.

Платформа для розсилання електронних листів Substack теж стикнулася з проблемою із вбудовуванням твітів.

Проблеми ускладнюються відсутністю комунікації з Twitter – більшість співробітників відділу зв’язків із розробників були скорочені під час масових звільнень в компанії. Розробники вимушені шукати відповіді на форумах компанії – доки її електронна пошта автоматично відповідає емодзі «💩».

Деякі розробники погодились платити за API, хоча в Twitter все ще не оголосили ціни усіх рівнів передплати.

Передплату оформили новинний застосунок Tweet Shelf, сервіс для автоматичного видалення твітів TweetDeleter та інструмент аналітики Tweet Archivist. І в них теж забрали доступ до API.

[Update] Twitter has suspended the API access the very next day after I applied for Enterprise API as per the new announcement by Twitter.

I have not received any email about it yet. Have contacted them to get an update. https://t.co/UJ2ELgr5Ob

— TweetShelf.com (@TweetShelfHQ) April 4, 2023