Новини Софт 07.04.2023 о 11:45

Twitter знову вимкнув свій безплатний API, чим порушив роботу багатьох програм. Обіцяну передплату для розробників так і не запустили

Катерина Даньшина

Авторка новин

Розробники, які звернулися до Twitter, щоб оформити передплату на API – відповідей так і не отримали. 

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Сторонні клієнти, які використовували API Twitter стикнулися з проблемами у його роботі ще у січні. Пізніше в компанії заявили, що це було зроблено навмисно — оскільки відтепер запроваджуються платний доступ для розробників. Повідомлялось, що безплатний API повністю вимкнуть наприкінці лютого, але рішення відклали й нового графіка відключення не надали. 

У вівторок розробники програм, що покладаються на API Twitter, помітили, що він більше не працює. Обмеження зокрема торкнулося тих програм, які використовували API для поширення контенту з соцмережі. WordPress повідомив, що вебсайти тимчасово не могли вбудовувати публікації з Twitter – проблему нині вирішили, кажуть в компанії (схожу несправність, до речі, фіксували ще на початку березня).

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Сервіс з подібними функціями Echobox також повідомив, що API Twitter вимкнули без попередження – але зазначив, що знайшов «обхідний шлях». Додаток для перегляду новин Flipboard попередив користувачів, які читали через програму твіти, що згодом ця функція також буде вимкнена.

Розробник «Cheap Bots Done Quick» – системи, яка дозволяє людям створювати ботів для Twitter – теж нині не має доступу до API.  У соцмережі казали, що  «базова» передплата для розробників призначена в основному для тих, хто створює ботів – однак багато хто каже, що місячний ліміт у 1500 твітів занадто обмежений.

Платформа для розсилання електронних листів Substack теж стикнулася з проблемою із вбудовуванням твітів.

Проблеми ускладнюються відсутністю комунікації з Twitter – більшість співробітників відділу зв’язків із розробників були скорочені під час масових звільнень в компанії. Розробники вимушені шукати відповіді на форумах компанії – доки її електронна пошта автоматично відповідає емодзі «💩».

Деякі розробники погодились платити за API, хоча в Twitter все ще не оголосили ціни усіх рівнів передплати. 

 «Коли Twitter оголосив про ці нові рівні минулого тижня, ми негайно спробували зареєструватися на передплату для підприємств. Але й досі не отримали відповіді, натомість в нас забрали доступ до API без попередження», — написали в середу в блозі Echobox.

Передплату оформили новинний застосунок Tweet Shelf, сервіс для автоматичного видалення твітів TweetDeleter та інструмент аналітики Tweet Archivist. І в них теж забрали доступ до API.

Базовий рівень коштуватиме $100 на місяць, про вартість інших можна лише здогадуватись. Дехто вважає, що «корпоративна» передплата буде непомірно дорогою – за чутками, вона сягатиме $40 000 доларів на місяць або більше.

І доки інші намагаються зв’язатися з Twitter і отримати хоч якесь пояснення, деякі розробники припиняють роботу, навіть не дізнавшись ціни. Аналітична служба для дослідників Social Bearing повідомила, що не зможе далі працювати: 

«Бажаємо успіхів тим із вас, хто залишився в Twitter, і колегам-розробникам».

Джерело: Engadget


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