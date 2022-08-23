Twitter приховував дані про ботів та проблеми з безпекою — ексглава служби безпеки соцмережі

Колишній глава служби безпеки Twitter Пейтер Затко, також відомий як хакер під ніком Mudge, розкритикував компанію. Він висвітлив Twitter як хаотичну та некеровану компанію, охоплену чварами, нездатну належним чином захистити своїх користувачів, включаючи урядові установи, глав держав та інших громадських діячів.

Пейтер Затко також стверджує, що Twitter порушила умови угоди 11-річної давності з Федеральною торговою комісією, хибно заявивши, що має надійний план безпеки. Затко попереджав колег про те, що на половині серверів компанії встановлено застаріле та вразливе програмне забезпечення. Крім того, керівництво компанії нібито приховало факти про кількість зламів і відсутність захисту даних, натомість представивши директорам оптимістичні звіти. Усі ці звинувачення містяться у скарзі інформатора, поданій минулого місяця до Комісії з цінних паперів та бірж, Міністерства юстиції та Федеральної торгової комісії США.

У скарзі також йдеться, що тисячі співробітників Twitter мали великий і погано відстежуваний внутрішній доступ до основного програмного забезпечення компанії. Протягом багатьох років це призводило до зламів, включаючи захоплення облікових записів, що належать таким високопоставленим користувачам, як Ілон Маск та колишні президенти США Барак Обама та Дональд Трамп.

Крім того, стверджується, що компанія віддавала пріоритет зростанню користувачів, а не скороченню спаму, хоча небажаний контент погіршував досвід роботи користувачів. Це пов’язано з тим, що керівники заохочувалися індивідуальними бонусами до $10 млн, які залежали від збільшення кількості щоденних користувачів, а не від боротьби зі спамом. У скарзі стверджується, що головний виконавчий директор Twitter Параг Агравал «збрехав», коли написав у травні, що компанія «сильно зацікавлена ​​у виявленні та видаленні якомога більшої кількості спаму».

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В інтерв’ю Затко повідомив, що рішення оприлюднити цю інформацію є продовженням його попередньої роботи з виявлення проблем у ПЗ та ширших системах компанії. Він був найнятий у Twitter колишнім генеральним директором Джеком Дорсі наприкінці 2020 року після великого зламу систем Twitter. У січні цього року Параг Агравал звільнив Затко. Він відмовився обговорювати будь-що з того, що сталося в Twitter, за винятком офіційної скарги

«Я почував себе етично пов’язаним. Це нелегкий крок», – сказав Пейтер Затко в інтерв’ю.

Відредагована версія 84-сторінкового документа була направлена ​​до комітетів Конгресу.

Швидше за все, ця інформація вплине на судовий розгляд між Twitter і Ілоном Маском.

Джерело: washingtonpost