Новини Кіно 08.02.2024 о 09:28 comment views icon

«Тихе місце: День перший» — трейлер нової й останньої глави постапокаліптичної франшизи жахів Джона Кразінські

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Катерина Даньшина

Авторка новин

«Тихе місце: День перший» — трейлер нової й останньої глави постапокаліптичної франшизи жахів Джона Кразінські

Фільм досліджуватиме перші дні вторгнення загадкових інопланетних монстрів на Землю.

«Опинившись віч-на-віч перед небаченою досі загрозою, людям доведеться обирати: пристосуватися до потойбічного зла, чи стати його здобиччю…».

«Тихе місце: День перший» — нова й остання частина постапокаліптичної франшизи жахів, створеної на основі фільму «Тихе місце» 2018 року. Оригінал і його пряме продовження зняв Джон Кразінські («Офіс», «Джек Раян»), де також зіграв головну роль разом зі своєю дружиною Емілі Блант.

У новому фільмі Paramount Pictures Кразінські виступив як продюсер, тоді як режисерську роль взяв на себе Майкл Сарноскі. До акторського складу приєдналися володарка «Оскара» Люпіта Ніонго («12 років рабства») та Джозеф Квінн («Дивні дива»).

В українських кінотеатрах фільм «Тихе місце: День перший» стартує 27 червня.

Трейлер

Постер

«Тихе місце: День перший» — трейлер нової й останньої глави постапокаліптичної франшизи жахів Джона Карзінськи

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