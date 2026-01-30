У Apple все добре: активовані 2,5 млрд пристроїв, $42,1 млрд прибутку з $143,8 млрд доходу

Apple повідомила про свій найкращий квартальний прибуток за всю історію. Зараз у світі використовується 2,5 млрд активних iPhone та інших пристроїв компанії.





Голова Apple Тім Кук повідомив, що база активованих пристроїв компанії зараз налічує 2,5 млрд iPhone, Mac та інших — рік тому їх було 2,35 млрд. За цією цифрою пильно стежать, оскільки вона сигналізує про те, наскільки великий ринок послуг та програмного забезпечення Apple. Позаминулого року пристроїв було 2,2 млрд. Це означає, що з 2024 по 2025 рік до бази потрапили 150 000 000 нових пристроїв, що й обумовило зростання 2025-2026 років.

29 січня Apple оголосила результати першого фінансового кварталу 2026 року, який відповідає четвертому календарному кварталу 2025 року. За квартал виторг Apple склав $143,8 млрд, а чистий квартальний прибуток — $42,1 млрд, або $2,84 на акцію, порівняно з виторгом у $124,3 млрд та прибутком $36,3 млрд у тому ж кварталі минулого року.





Apple встановила історичні рекорди протягом кварталу за загальним доходом, прибутком на акцію, доходом від продажу iPhone та доходом від послуг. Загальний дохід зріс на 16% у річному обчисленні, тоді як прибуток на акцію зріс на 19%.

У поточному кварталі, що закінчується в березні, Apple прогнозує зростання доходів на 13-16% у річному обчисленні та валову маржу від 48% до 49%.

