У Бразилії ухвалили закон про лічильники води — нині виявилось, що його написав ChatGPT

Чатбот всього за 15 секунд запропонував текст законопроєкту із 8 розділів.

У жовтні 36 членів міської ради бразильського містечка Порту-Алегрі одноголосно проголосували за законопроєкт, який полегшив навантаження на платників податків, позбавивши жителів від витрат на заміну вкрадених лічильників води.

Зрештою після перевірки кількома комітетами закон набув чинності 23 листопада — і за кілька днів його автор, член міської ради Раміро Росаріо, ошелешив усіх заявою, що текст написав ШІ-чатбот ChatGPT.

За словами Розаріо, ChatGPT обробив текстову команду з 250 символів і витратив близько 15 секунд на те, щоб видати готовий результат.

«Штучний інтелект нікого не замінить, але нас усіх можуть замінити ті, хто знає, як ним користуватися. Тож ми маємо бути готовими», — сказав Розаріо The Washington Post.

Скарги щодо плати за встановлення вкрадених лічильників води надходили Розаріо протягом кількох місяців, і зрештою він взявся за розв’язання проблеми, принагідно випробувавши ChatGPT. Чоловік ввів у запиті фразу:

«Створи муніципальний закон для міста Порту-Алегрі, який походить від законодавчої, а не виконавчої влади, і забороняє Департаменту водопостачання та каналізації стягувати плату з власників майна за оплату нового лічильника води у разі його викрадення».

Розаріо був вражений, коли штучний інтелект підготував цілком пристойну пропозицію із 8 розділів. ChatGPT висунув дві ідеї, які ніколи не приходили в голову членам ради: встановити 30-денний термін для міста на заміну вкрадених лічильників води, а у випадках, коли його не дотримано, звільнення власників нерухомості від сплати рахунків за воду.

«Якби я дотримувався звичайного процесу, мені знадобилися б кілька днів за комп’ютером та юридичними джерелами», — сказав він. «Але ШІ переглянув у своїй базі даних найкращі рекомендації щодо практики розробки законопроєктів усередині країни та за її межами, які відповідали принципам і цінностям мого мандату — тож я знав, що маю його підписати».

Розаріо подав текст 7 червня.

ChatGPT поєднує навчання людей зі знаннями, отриманими з різноманітних джерел, зокрема Вікіпедії, книг, статей новин і наукових журналів. Він вивчає запити та дає відповіді, передбачаючи, що буде далі в реченні — по суті, аналізуючи величезну кількість даних і встановлюючи зв’язки між словами в тексті.

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Попри те, що використовували його різними способами — писали есе для коледжу, створювали тексти в стилі Емінема і навіть невдало використовували у суді — експерти застерігали не покладатися на ChatGPT, оскільки він має схильність помилятись і видавати дезінформацію.

Законодавчий відділ ради переглянув пропозицію Розаріо та адаптував її формулювання до типового стилю, який використовується в законодавстві. Але зміни, по суті, були мінімальними й не заперечували жодну частину вмісту оригіналу.

«У Порту-Алегрі діє перший бразильський закон, розроблений виключно штучним інтелектом!», — написав Розаріо на X, коли закон прийняли.

Коментарі були різними, а президент ради Порту-Алегрі Гамільтон Соссмаєр хоча й спочатку заявив місцевим ЗМІ, що, це може створити «небезпечний прецедент», згодом передумав:

«Я почав детальніше вивчати тему й побачив, що, на жаль чи на щастя, це стане тенденцією», — сказав він Associated Press.

Розаріо сказав, що спочатку тримав у таємниці використання ChatGPT, оскільки «багато колег все ще мають упередження щодо штучного інтелекту», і він не хотів ризикувати, бо це могло вплинути на результат голосування.