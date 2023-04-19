У червні Google випустить свій перший складаний смартфон Pixel Fold — ціна $1700 та Pixel Watch у подарунок

Як повідомляє CNBC, 10 травня – під час майбутньої конференції Google I/O – пошуковий гігант анонсує свій перший складаний смартфон під назвою Pixel Fold. Про це свідчать внутрішні рекламні матеріали Google.

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Судячи з наявної інформації, пристрій буде оснащений 5,8-дюймовим дисплеєм у складеному стані, а при розкритті смартфона діагональ екрана становитиме 7,6 дюйма. Також повідомляється про використання процесора Google Tensor G2. Ціна складаного смартфона Google Pixel Fold становитиме від $1700, що робить його прямим конкурентом моделі Samsung Galaxy Z Fold 4 ($1800).

Однак складаний смартфон Google матиме суттєву відмінність від конкурента. Pixel Fold отримає більш містку батарею, якої, як запевняє Google, буде достатньо для 24 годин автономної роботи у звичайному режимі або до 72 годин – в енергоощадному режимі. Це спричинить збільшення маси. Вага Pixel Fold складе 283 г проти 263 г у Samsung Galaxy Z Fold 4.

І ще Google має намір стверджувати, що її пристрій оснащений «найміцнішим шарніром серед складних моделей», явно кидаючи камінь у город Samsung. Складані смартфони корейського гіганта деякий час мали проблеми з цим компонентом.

Додатково повідомляється, що Google запропонує безплатний годинник Pixel Watch при покупці Pixel Fold. Однак 10 травня відбудеться лише анонс складаного смартфона, а його фактичний випуск та старт продажів заплановано на червень.

Джерело: The Verge