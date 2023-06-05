У компактний корпус для ПК SilverStone Sugo 17 можна встановити чотирислотову RTX 4090

На Computex 2023 SilverStone представила компактний корпус з серії Sugo, в якому можна розмістити NVIDIA RTX 4090 або іншу чотирислотову відеокарту. Щобільше, вона отримає додаткове охолодження у вигляді вентиляторів, розташованих зверху та збоку.

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Корпус SilverStone Sugo 17 справді компактний, але не маленький – його об’єм дорівнює 23,5 л. Попередня модель Sugo 16 була порівняно невеликою, 13 л, але кейси Sugo 15 і Sugo 14 вміщали понад 19 л. Компанії довелося переглянути власне визначення компактних корпусів (SFF), які мали бути меншими за 23 л, але сучасні складники диктують своє.

Єдине суттєве обмеження для складання системи в Sugo 17 – плати mini-ATX та micro-ATX. Це вигідно відрізняє його від попередників: у Sugo 17 розміщалися тільки mini-ATX та mini-ITX. Також можливе встановлення компактного або повнорозмірного блоку живлення, що ще більше розширює вибір.

Особливість Sugo 17 – продумана система охолодження. У верхній частині над відеокартою можна встановити радіатор до 360 мм довжиною або три 120 мм вентилятора. На боці зліва від відеокарти розташовані чотири 80 мм кулера, що відводять від неї тепло. Ще три кулери по 120 мм можна розташувати внизу праворуч, для обдування материнської плати та інших компонентів. Корпус безумовно не найтихіший, але цілком комфортний навіть для найпотужнішого «заліза». А от RTX 4090 від Cooler Master у кейс вже не поміститься.

Крім компактних корпусів в асортименті SilverStone є звичайні кейси, а також системи охолодження. На Computex були представлені інноваційні кулери IceMyst AiO та шасі Alta F2 Super Tower.

Источник: Tom’s Hardware