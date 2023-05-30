PNY та Cooler Master створили монструозну відеокарту RTX 4090 з двома 120 мм вентиляторами на 4,5 слота

PNY та Cooler Master спільно розробили відеокарту RTX 4090 VERTO ARGB Dual Fan. Модель оснащено двома 120 мм вентиляторами Cooler Master Mobius 120P ARGB білого або чорного кольору. Для розміщення системи охолодження довелося пожертвувати місцем – відеокарта займає 4,5 слота. Це компенсує відносно невелика довжина 30,5 см.

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Решітка з роз’ємами займе три слоти на задній панелі, хоча це й не зробить вільнішими ще півтора.Товщина 8,9 см робить PNY|Cooler Master RTX 4090 VERTO ARGB Dual Fan однією з найтовстіших на ринку. Вона товстіша за ASUS RTX 4080, зі 120 мм вентиляторами Noctua (310х144,8х87,5 мм).

Поки ані PNY, ані Cooler Master не підтвердили серійного виходу відеокарти, її можна вважати концептом. Можливо, вона отримає якісь оптимізації розміру до початку серійного випуску. Позитивний досвід ASUS і Noctua та інтерес ентузіастів говорять про ймовірний комерційний успіх.

Джерело: VideoCardz