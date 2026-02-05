tradfi
США остаточно конфіскували понад $400 млн у біткоїнах у криптоміксера Helix

США остаточно конфіскували понад $400 млн у біткоїнах у криптоміксера Helix
Міністерство юстиції США завершило одну з найбільших криптовалютних конфіскацій у історії: державі остаточно передано активи на понад $400 млн. Йдеться про біткоїни, нерухомість і фінансові рахунки, пов’язані з даркнет-сервісом Helix.


Ці активи використовувалися для відмивання коштів, отриманих з нелегальних онлайн-ринків.Helix працював у даркнеті з 2014 по 2017 рік і надавав послуги так званого криптоміксера. Такі сервіси перемішують транзакції різних користувачів, щоб ускладнити відстеження походження коштів у блокчейні. У випадку Helix ці інструменти використовувалися переважно для приховування доходів від незаконної торгівлі в інтернеті.За даними слідства, за час роботи сервіс обробив щонайменше 354 468 біткоїнів. На момент проведення операцій їхня вартість оцінювалася приблизно в $300 млн.
Helix був технічно інтегрований з найбільшими даркнет-маркетплейсами того періоду через API, що дозволяло користувачам виводити криптовалюту безпосередньо через міксер.

Сервісом керував Ларрі Дін Гармон. У серпні 2021 року він визнав провину у змові з метою відмивання грошей. Слідство встановило, що Гармон також створив пошукову систему Grams для даркнету та контролював фінансові потоки на сотні мільйонів доларів. У листопаді 2024 року суд засудив його до трьох років позбавлення волі з подальшим наглядом і постановив конфіскувати пов’язані з діяльністю активи. Максимально йому загрожувало до 20 років ув’язнення, однак покарання було пом’якшене через співпрацю зі слідством, зокрема свідчення у справі засновника міксера Bitcoin Fog Романа Стерлінгова.

США остаточно конфіскували понад $400 млн у біткоїнах у криптоміксера Helix
Дані: Justice.gov

Остаточне судове рішення, ухвалене наприкінці січня 2026 року, юридично закріпило право власності уряду США на всі вилучені активи. Таким чином конфіскація була формально завершена. На прикладі Helix американська влада демонструє жорсткий підхід: якщо криптосервіс використовується як інфраструктура для відмивання грошей, держава готова не лише переслідувати операторів, а й повністю вилучати накопичені активи. Нагадуємо, що криптоміксери — це сервіси, які приймають криптовалюту від багатьох користувачів, “перемішують” транзакції між собою та повертають кошти на нові адреси. Мета таких сервісів — ускладнити або унеможливити відстеження коштів.

Історія Helix розгортається на тлі ширших дискусій навколо криптоміксерів у США. У грудні президент Дональд Трамп заявив, що розглядає можливість помилування Кеонна Родрігеса, співзасновника сервісу Samourai Wallet, якого раніше засудили до п’яти років ув’язнення за відмивання коштів і незаконну грошову діяльність. Паралельно триває справа розробника Tornado Cash Романа Сторма, який був визнаний винним за статтями, пов’язаними з відмиванням грошей і санкціями, та очікує на вирок. Співзасновник Ethereum Віталік Бутерін публічно виступив на його захист, наголошуючи, що інструменти приватності самі по собі не мають автоматично вважатися злочинними.


Джерело: The Block

