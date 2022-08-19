У США стрімінг вперше випередив кабельне телебачення за кількістю переглядів

Згідно зі статистикою за липень, більшість американських домогосподарств обрали потокове мовлення та скоротили перегляд кабельного й ефірного телебачення.

Минулого місяця онлайн-трансляції становили 34,8% телепереглядів. Це трохи більше, ніж кабельне телебачення, на яке прийшлося 34,4%. Різниця може здаватися незначною, а леподібне сталося уперше в історії.

Співвідношення, що склалося, пояснюється уповільненням випуску нового контенту на традиційному телебаченні та скороченням кількості спортивних програм – у людей з’явився зайвий час на перегляд онлайн-трансляцій. Також на ситуацію вплинув дебют популярних серіалів, як друга частина четвертого сезону «Дуже дивних справ» та перший сезон «Оселі зла».

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Серед потокових мовників лідирує Netflix із 8% від загальної кількості переглядів, YouTube посідає друге місце з 7,3%. Далі йде Hulu на 3,6%, за ним – Prime Video від Amazon, який зібрав 3%. Завершують список лідерів Disney+ з 1,8% та HBO Max – 1% глядачів. Загалом онлайн-трансляції зросли на 3,2% у порівнянні з червнем цього року

На тлі загального відтоку передплатників онлайн-телебачення та пошуків можливостей для розширення бази клієнтів це є гарною новиною. Але її причина криється у ще більшому відтоку у конкурентів – кабельне телемовлення у США втратило понад 1 млн передплатників у 2018 році й з того часу тенденція зберігається.

У 2019 році потокове мовлення випередило кабельне ТБ за кількістю передплатників.

Джерело: IGN