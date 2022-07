На Netflix вийшла друга частина четвертого сезону серіалу «Дивні Дива» / Stranger Things — два завершальні епізоди тривають майже 4 години

Як і планувалося, 1 липня на Netflix з’явилася друга частина четвертого сезону науково-фантастичного серіалу «Дивні дива» / Stranger Things, створеного братами Даффер — два завершальні епізоди вже доступні в онлайн-кінотеатрі в оригінальному озвученні (англійською) з українськими та російськими субтитрами. Їх загальний хронометраж становить майже 4 години (восьма серія триватиме 1 годину 25 хвилин, дев’ята — майже 2,5 години).

Chrissy, this is for you: Stranger Things 4 Vol 2. is now streaming! pic.twitter.com/HDLEpFaL9w

— Netflix (@netflix) July 1, 2022