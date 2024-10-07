«У Толкіна немає канону»: розкриття Незнайомця в серіалі «Володар перснів» не порушило історію Середзем’я (експерт-толкініст)

Насичений подіями фінал другого сезону серіалу «Володар перснів», очікувано, викликав хвилю невдоволень зі сторони відданих фанів світу Толкіна — зокрема в тому, що стосується розкриття одного з ключових персонажів.

Попередження: у статті містяться спойлери до 8 епізоду 2 сезону серіалу «Володар перснів».

Мова йде зокрема про Незнайомця, який, як і припускали чимало глядачів, виявився Ґендальфом (одна зі стурів назвала його «Гранд Ельфом», зрештою розвіявши усі сумніви щодо особистості).

Цікаво, що за Толкіном Ґендальф на момент подій серіалу «Персні влади», у Другу епоху, ще навіть не прибув до Середзем’я — але деякі експерти-толкіністи вважають, що це насправді жодним чином не порушує історію, оскільки «канону у Толкіна не було».

«По-перше, потрібно уточнити, що насправді немає такого поняття як канон у Толкіна», — каже в інтерв’ю д-р Корі Олсен, президент Signum University. «Ідеї Толкіна постійно розвивалися. За текстом “Володаря перснів” ми знаємо, що Ґендальф з іншими Істарі прибув приблизно в 1000 році Третьої епохи. Однак в останні роки письменник розглядав можливість того, що Ґендальф чи інші чарівники прибули в Другу епоху, щоб взяти участь у війнах Перснів Сили».

Тут слід зазначити, що до висловів Олсена доволі суперечливо ставляться в мережі, називаючи «самопроголошеним професором-толкіністом». Однак його інтерв’ю ретвітнули на офіційну сторінку серіалу «Персні влади», тож творці, схоже, цілком погоджуються з думкою експерта.

He’s come to spread hope to Middle-earth. The Tolkien Professor and Varking dive deep into Tolkien’s lore on Gandalf. pic.twitter.com/vR0twBBM6C — The Lord of the Rings on Prime (@TheRingsofPower) October 3, 2024

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Нагадаємо, що серіал «Персні влади», адаптований за серією книг Дж. Р. Р. Толкіна і створений Патріком Маккеєм і Джоном Пейном. Події розгортаються за тисячі років до подій «Гобіта» та «Володаря Перснів» — у Другу Епоху, коли Саурон разом з ельфами створив Персні Влади, а потім таємно викував Єдиний Перстень аби таємно керувати рештою. Закінчилася епоха битвою Останнього союзу, яка показана в пролозі до трилогії Пітера Джексона (з тим самим моментом, коли Ісілдур зрізає перстень з руки Саурона разом з пальцем — мечем Нарсілом, який нам також показали у фінальному епізоді).

Згідно зі звітом Amazon другий сезон серіалу подивились 55 млн глядачів за місяць, однак темпи зростання аудиторії значно відстають від показників першого (прем’єрний епізод першого сезону за добу переглянули 25 мільйонів глядачів).