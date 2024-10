«У Толкіна немає канону»: розкриття Незнайомця в серіалі «Володар перснів» не порушило історію Середзем’я (експерт-толкініст)

Насичений подіями фінал другого сезону серіалу «Володар перснів», очікувано, викликав хвилю невдоволень зі сторони відданих фанів світу Толкіна — зокрема в тому, що стосується розкриття одного з ключових персонажів.

Попередження: у статті містяться спойлери до 8 епізоду 2 сезону серіалу «Володар перснів».

Мова йде зокрема про Незнайомця, який, як і припускали чимало глядачів, виявився Ґендальфом (одна зі стурів назвала його «Гранд Ельфом», зрештою розвіявши усі сумніви щодо особистості).

Цікаво, що за Толкіном Ґендальф на момент подій серіалу «Персні влади», у Другу епоху, ще навіть не прибув до Середзем’я — але деякі експерти-толкіністи вважають, що це насправді жодним чином не порушує історію, оскільки «канону у Толкіна не було».

Тут слід зазначити, що до висловів Олсена доволі суперечливо ставляться в мережі, називаючи «самопроголошеним професором-толкіністом». Однак його інтерв’ю ретвітнули на офіційну сторінку серіалу «Персні влади», тож творці, схоже, цілком погоджуються з думкою експерта.

He’s come to spread hope to Middle-earth. The Tolkien Professor and Varking dive deep into Tolkien’s lore on Gandalf. pic.twitter.com/vR0twBBM6C

— The Lord of the Rings on Prime (@TheRingsofPower) October 3, 2024