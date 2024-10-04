Серіал «Володар перснів» показав одну з головних локацій трилогії Пітера Джексона в останні секунди

У восьмому епізоді другого сезону серіалу «Володар перснів: Персні влади» відбувається настільки багато подій, що деякі цікаві моменти можуть лишатися непоміченими.

Попередження: у статті містяться спойлери до фінального епізоду.

Наприкінці самого епізоду відбулась гаряче очікувана багатьма глядачами зустріч Саурона та Ґаладріель, яка зрештою завершилась емоційним поєдинком на мечах і пораненням ельфійки. Після того, як Саурон ранив Ґаладріель короною Морґота та не схотіла віддавати перстень і стрибнула зі скелі.

Її, здавалося б, бездиханне тіло згодом знаходять Гіл-Галад та Елронд, а через кілька хвилин уся компанія опиняється на пишному схилі зеленої гори — за словами персонажів, це «святилище, захищене ельфійськими кільцями» (й зокрема тим, що вдалось зберегти Ґаладріель).

Загальний пейзаж з водоспадами, як помітив Games Radar, тут дуже нагадує Рівенделл — безпечний притулок від Саурона, заснований Елрондом після битви.

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«Елронд зміг вибратися (з-під облоги Ерегіону), але був змушений піти на північ, і саме в той час він створив притулок і твердиню в Імладрісі (Рівенделлі)», — писав Толкін у «Незавершених оповідях».

Рівенделл, розташований в Імлистих горах, залишався під контролем Елронда аж до Третьої Епохи — саме там відбулась перша зустріч Фродо і майбутнього Братства з метою вирішити долю Єдиного Персня

Водночас в серіалі «Володар перснів» назва Рівенделл так і не прозвучала, тож доведеться дочекатися продовження, щоб отримати підтвердження. Тоді як деякі таємниці шоуранери таки відкрили наприкінці другого сезону — зокрема в тому, що стосується особи Незнайомця і, ймовірно, Темного Чаклуна.