Фінал другого сезону серіалу «Володар перснів» розкрив особу Незнайомця

Завершення другого сезону «Володар перснів: персні влади» розкриває особу його найбільш загадкового персонажа. Втім, відповідь не здивує багатьох.

Попри очевидність правильної відповіді, знавці творів Джона Р. Р. Толкіна висловлювали й інші версії. Протягом більшості часу було точно відомо, що незнайомець — Істарі. Отже, коло «підозрюваних» звузилося до п’яти відомих осіб: Ґендальфа, Сарумана, Радаґаста та двох Синіх магів, яких Валар відправили на Схід Середзем’я. Другою за популярністю була версія про Синіх магів, адже вона збігалася з географією подорожей Незнайомця та давала авторам серіалу більше свободи. Втім, все простіше — він виявився Ґендальфом.

У фіналі Незнайомець зустрічає Темного мага, який натякає, що знає його справжню особу, називаючи його «старим другом». Потім він каже, що їх було п’ятеро. Однак не Темний Маг дає йому відповідь, оскільки Незнайомець уникає його через загрозу для життя Поппі та Норі.

Пізніше гарфутки прощаються, називаючи його «великим ельфом». Не зовсім зрозуміло, звідки вони взяли це прізвисько, але воно викликає у чарівника емоції. Незнайомець йде через Рун, щоб знову побачити Тома Бомбаділа.

Коли вони зустрічаються в хаті Тома, Бомбаділ каже: «Чарівник не знаходить посох, він отримує його разом з іменем». Незнайомець відповідає: «Ґендальф, так вони мене називатимуть, чи не так?». Обидва співають пісню Бомбаділа, а камера відходить від бороданів.

Чи схожий образ з серіалу «Володар перснів» на Ґендальфа у творах Толкіна?

В цілому Незнайомець схожий на Ґендальфа — не дарма ж багато шанувальників його впізнали. Але велика невідповідність полягає в тому, що Ґендальф «насправді» не прибував у Середзем’я до Третьої Епохи. У оригіналі він приплив до Сірої Гавані на кораблі, там зустрівся з Кірданом та отримав перстень.

Отже, «Володар перснів: персні влади» суттєво змінює хронологію. Досі серіал Amazon Prime Video мав тенденцію стискати події, але Ґендальф, схоже, перебуватиме у Середзем’ї довше, ніж за Толкіном, і його історія буде іншою.

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Джерело: GamesRadar