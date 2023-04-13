Ubisoft+ Multi Access запустився на Xbox — каталог з 60+ ігор за $17,99 на місяць. В Україні поки недоступний

Ubisoft+ офіційно запустився на консолях Xbox — Microsoft та Ubisoft не стали затягувати із запуском після сьогоднішнього фальстарту. Версія для Xbox називається Ubisoft+ Multi Access і має певні обмеження порівняно до звичайної Ubisoft+.

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Передплата Ubisoft+ Multi Access на Xbox відриває доступ до каталогу із 65 ігор, але не входить до Xbox Game Pass (Ultimate). Її потрібно купувати окремо. Вартість — $17,99 на місяць. Від сьогодні Ubisoft+ Multi Access доступний у більшості країн світу, за винятком Китаю та країни-терориста росії. Проте не в Україні, де Ubisoft має два великі офіси (Київ та Одеса). Залишається сподіватися, що після повноцінного запуску сервісів Xbox в Україні це зміниться, але раніше Ubisoft з невідомих причин відрізала Україну від Ubisoft+ разом з росією і їй знадобилося замалим не 10 років, щоб відокремити український магазин від російського і під’єднати оплату в гривнях. Чому Ubisoft продовжує нехтувати українським ринком — питання відкрите.

Каталог ігор Ubisoft+ Multi Access

Anno 1800 (Xbox Series X|S only) Assassin’s Creed Rogue Remastered Assassin’s Creed IV: Black Flag (includes Assassin’s Creed Liberation) Assassin’s Creed Unity (Gold Edition) Assassin’s Creed Valhalla (Ultimate Edition) Assassin’s Creed Chronicles: China, India, and Russia Assassin’s Creed III Remastered Assassin’s Creed Odyssey (Deluxe Edition) Assassin’s Creed Origins (Gold Edition) Assassin’s Creed Syndicate (Gold Edition) Assassin’s Creed: The Ezio Collection Battleship Boggle Child of Light (Ultimate Edition) Family Feud Far Cry Primal (Deluxe Edition) Far Cry 3: Blood Dragon (Classic Edition) Far Cry 3 (Classic Edition) Far Cry 4 (Gold Edition) Far Cry 5 (Gold Edition) Far Cry 6 (Gold Edition) Far Cry: New Dawn Fighter Within For Honor Ghost Recon Breakpoint (Ultimate Edition) Ghost Recon Wildlands (Ultimate Edition) Grow Up Hungry Shark World Immortals Fenyx Rising (Gold Edition) Jeopardy! Monopoly Plus Monopoly Madness Rabbids Invasion: The Interactive TV Show (Gold Edition) Rabbids Party of Legends Rainbow Six Extraction Rainbow Six Siege (Deluxe Edition) Rayman Legends Riders Republic Risk Risk: Urban Assault Scott Pilgrim vs. The World: The Game Scrabble Shape Up (Gold Edition) South Park: The Fractured But Whole (Gold Edition) South Park: The Stick of Truth Starlink: Battle for Atlas (Deluxe Edition) Steep The Crew (Ultimate Edition) The Crew 2 The Division (Gold Edition) The Division 2 Trackmania Turbo Transference Trials Fusion Trials of the Blood Dragon Trials Rising (Gold Edition) Trivial Pursuit Live Trivial Pursuit Live 2 UNO (Ultimate Edition) Valiant Hearts: The Great War Watch Dogs (Complete Edition) Watch Dogs 2 (Gold Edition) Watch Dogs: Legion (Deluxe Edition) Wheel of Fortune Zombi

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Ubisoft+ на Xbox — реклама передплати Ubisoft з’явилася в головному меню сервісу Microsoft (запуск невдовзі)

Сервіс Ubisoft+ (попередня назва — Uplay+), який відкриває доступ до ігор французького розробника Assassin’s Creed та Far Cry, невдовзі запуститься на Xbox — чутки про потенційне партнерство з’явилися ще на початку 2022 року, і ось маємо перше офіційне підтвердження: промо передплати Ubisoft передчасно опублікували в головному меню Xbox (в розділі Microsoft Rewards), тож, ймовірно, офіційний запуск відбудеться невдовзі.

На початку 2022 року Ubisoft розповідала, що не планує запускати Ubisoft+ на Xbox, а натомість розвиватиме сервіс як самостійний — окремо від інших. Проте кількома місяцями пізніше ігри Ubisoft з’явилися в оновленій передплаті PS Plus — каталог Ubisoft+ Classics в дорожчих тарифах Extra та Deluxe/ Водночас Ubisoft все переграла та вирішила запустити свою основну підписку Ubisoft+ на обох консолях, Xbox та PlayStation (за окрему платню). Вочевидь на це більшою мірою вплинуло скрутне фінансове становище та творча криза в компанії.

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Офіційних деталей щодо наповнення та умов версії передплати Ubisoft+ на Xbox поки немає. Отримати її як додатковий бонус в межах Xbox Game Pass (Ultimate) видається надзвичайно бажаною та щедрою пропозицією, але це вкрай малоймовірно. Жодних свідчень, які бодай якось це підтверджували, немає. І поява Ubisoft+ в розділі Microsoft Rewards лише розвіює останні сподівання. Наприкінці березня перевірений інсайдер повідомляв, що Ubisoft+ для Xbox включатиме понад 60 ігор, що загалом відповідає бібліотеці Ubisoft+ Classics на PlayStation. Для порівняння, стандартна передплата Ubisoft+ на ПК включає понад 100 ігор — його передплатники також отримують нові ігри Ubisoft та їхні DLC у день запуску.

Якщо дивитися ширше, майбутній запуск Ubisoft+ на Xbox є нічим іншим як продовженням зусиль Ubisoft з просування власного ігрового сервісу. Можна пригадати, що задовго до розширення на PlayStation у вересні 2020 року Ubisoft+ уклав партнерство з нішевим хмарним ігровим сервісом Amazon Luna. Цілком можливо, що Ubisoft не має надто високих очікувань щодо версії Ubisoft+ для Xbox. Натомість це розширення може бути лише спробою зберегти й без того високий рівень каналів розповсюдження власних ігор.