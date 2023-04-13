Ubisoft+ Multi Access запустився на Xbox — каталог з 60+ ігор за $17,99 на місяць. В Україні поки недоступний

Ubisoft+ офіційно запустився на консолях Xbox — Microsoft та Ubisoft не стали затягувати із запуском після сьогоднішнього фальстарту. Версія для Xbox називається Ubisoft+ Multi Access і має певні обмеження порівняно до звичайної Ubisoft+.
Передплата Ubisoft+ Multi Access на Xbox відриває доступ до каталогу із 65 ігор, але не входить до Xbox Game Pass (Ultimate). Її потрібно купувати окремо. Вартість — $17,99 на місяць. Від сьогодні Ubisoft+ Multi Access доступний у більшості країн світу, за винятком Китаю та країни-терориста росії. Проте не в Україні, де Ubisoft має два великі офіси (Київ та Одеса). Залишається сподіватися, що після повноцінного запуску сервісів Xbox в Україні це зміниться, але раніше Ubisoft з невідомих причин відрізала Україну від Ubisoft+ разом з росією і їй знадобилося замалим не 10 років, щоб відокремити український магазин від російського і під’єднати оплату в гривнях. Чому Ubisoft продовжує нехтувати українським ринком — питання відкрите.
Каталог ігор Ubisoft+ Multi Access
- Anno 1800 (Xbox Series X|S only)
- Assassin’s Creed Rogue Remastered
- Assassin’s Creed IV: Black Flag (includes Assassin’s Creed Liberation)
- Assassin’s Creed Unity (Gold Edition)
- Assassin’s Creed Valhalla (Ultimate Edition)
- Assassin’s Creed Chronicles: China, India, and Russia
- Assassin’s Creed III Remastered
- Assassin’s Creed Odyssey (Deluxe Edition)
- Assassin’s Creed Origins (Gold Edition)
- Assassin’s Creed Syndicate (Gold Edition)
- Assassin’s Creed: The Ezio Collection
- Battleship
- Boggle
- Child of Light (Ultimate Edition)
- Family Feud
- Far Cry Primal (Deluxe Edition)
- Far Cry 3: Blood Dragon (Classic Edition)
- Far Cry 3 (Classic Edition)
- Far Cry 4 (Gold Edition)
- Far Cry 5 (Gold Edition)
- Far Cry 6 (Gold Edition)
- Far Cry: New Dawn
- Fighter Within
- For Honor
- Ghost Recon Breakpoint (Ultimate Edition)
- Ghost Recon Wildlands (Ultimate Edition)
- Grow Up
- Hungry Shark World
- Immortals Fenyx Rising (Gold Edition)
- Jeopardy!
- Monopoly Plus
- Monopoly Madness
- Rabbids Invasion: The Interactive TV Show (Gold Edition)
- Rabbids Party of Legends
- Rainbow Six Extraction
- Rainbow Six Siege (Deluxe Edition)
- Rayman Legends
- Riders Republic
- Risk
- Risk: Urban Assault
- Scott Pilgrim vs. The World: The Game
- Scrabble
- Shape Up (Gold Edition)
- South Park: The Fractured But Whole (Gold Edition)
- South Park: The Stick of Truth
- Starlink: Battle for Atlas (Deluxe Edition)
- Steep
- The Crew (Ultimate Edition)
- The Crew 2
- The Division (Gold Edition)
- The Division 2
- Trackmania Turbo
- Transference
- Trials Fusion
- Trials of the Blood Dragon
- Trials Rising (Gold Edition)
- Trivial Pursuit Live
- Trivial Pursuit Live 2
- UNO (Ultimate Edition)
- Valiant Hearts: The Great War
- Watch Dogs (Complete Edition)
- Watch Dogs 2 (Gold Edition)
- Watch Dogs: Legion (Deluxe Edition)
- Wheel of Fortune
- Zombi
Промо
=== текст новини до оновлення ===
Ubisoft+ на Xbox — реклама передплати Ubisoft з’явилася в головному меню сервісу Microsoft (запуск невдовзі)
Сервіс Ubisoft+ (попередня назва — Uplay+), який відкриває доступ до ігор французького розробника Assassin’s Creed та Far Cry, невдовзі запуститься на Xbox — чутки про потенційне партнерство з’явилися ще на початку 2022 року, і ось маємо перше офіційне підтвердження: промо передплати Ubisoft передчасно опублікували в головному меню Xbox (в розділі Microsoft Rewards), тож, ймовірно, офіційний запуск відбудеться невдовзі.
На початку 2022 року Ubisoft розповідала, що не планує запускати Ubisoft+ на Xbox, а натомість розвиватиме сервіс як самостійний — окремо від інших. Проте кількома місяцями пізніше ігри Ubisoft з’явилися в оновленій передплаті PS Plus — каталог Ubisoft+ Classics в дорожчих тарифах Extra та Deluxe/ Водночас Ubisoft все переграла та вирішила запустити свою основну підписку Ubisoft+ на обох консолях, Xbox та PlayStation (за окрему платню). Вочевидь на це більшою мірою вплинуло скрутне фінансове становище та творча криза в компанії.
Офіційних деталей щодо наповнення та умов версії передплати Ubisoft+ на Xbox поки немає. Отримати її як додатковий бонус в межах Xbox Game Pass (Ultimate) видається надзвичайно бажаною та щедрою пропозицією, але це вкрай малоймовірно. Жодних свідчень, які бодай якось це підтверджували, немає. І поява Ubisoft+ в розділі Microsoft Rewards лише розвіює останні сподівання. Наприкінці березня перевірений інсайдер повідомляв, що Ubisoft+ для Xbox включатиме понад 60 ігор, що загалом відповідає бібліотеці Ubisoft+ Classics на PlayStation. Для порівняння, стандартна передплата Ubisoft+ на ПК включає понад 100 ігор — його передплатники також отримують нові ігри Ubisoft та їхні DLC у день запуску.
Якщо дивитися ширше, майбутній запуск Ubisoft+ на Xbox є нічим іншим як продовженням зусиль Ubisoft з просування власного ігрового сервісу. Можна пригадати, що задовго до розширення на PlayStation у вересні 2020 року Ubisoft+ уклав партнерство з нішевим хмарним ігровим сервісом Amazon Luna. Цілком можливо, що Ubisoft не має надто високих очікувань щодо версії Ubisoft+ для Xbox. Натомість це розширення може бути лише спробою зберегти й без того високий рівень каналів розповсюдження власних ігор.
Microsoft офіційно запустила PC Game Pass в Україні (та ще 39 країнах) — 26,99₴ за перші три місяці (далі 190₴/міс)