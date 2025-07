Українська Disco Elysium про голоси в голові вийшла в дочасному доступі Steam

The Demons Told Me to Make This Game / Haunted Dude

21 липня студія Haunted Dude випустила перший епізод своєї наративної RPG, яку вони самі називають українською Disco Elysium

Гра отримала назву The Demons Told Me to Make This Game. У ній гравець бере на себе роль безтілесного духа, а не героями напряму. Замість керування підлітками навпаки треба нашіптувати думки групі юних екзорцистів. Діти намагаються врятувати містечко Ред Гайвз, де почалась демонічна навала, а ви — єдиний, хто може підказати їм, що робити. При цьому не факт, що вони до вас дослухаються.

The Demons Told Me to Make This Game — про вплив, вибір і наслідки. Ігровий процес побудований навколо часових петель: події повторюються, поки ви не знайдете правильну послідовність рішень. За задумом авторів, це дозволяє гравцям досліджувати альтернативні розвʼязки й поступово знаходити шлях, в якому виживуть (майже) всі. Плюс персонажі і події розкриваються поступово, навіть через неправильні рішення.

«Дуже часто за особливий спосіб померти можна отримати ачівку. Ми активно використовуємо досягнення Steam для стимуляції гравця досліджувати таймлайни. У нас на релізі буде 100 ачівок! Насправді ми всунули в гру десь 120, але Steam для нових ігор ставить обмеження у 100, так що пара десятків залишаться неактивними допоки Steam не зніме обмеження», — каже засновник студії Олександр Чезгановий в інтерв’ю Dou.

Головна фішка «Демонів» — ви не натискаєте кнопки за персонажів, а впливаєте на їхні внутрішні монологи, слабкості та рішення через діалоги й мініігри. Хтось із героїв мінливий і боїться провалу, а хтось самозакоханий і прагне визнання — задача гравця підібрати правильні слова у правильний момент.

Сетинг теж не схожий на типові ролеві ігри: невелике американське містечко Ред Гайвз — це місце, де демони не найстрашніше. Під шаром демонічної навали приховані травми, таємниці, небезпечні персонажі та постійна напруга. Автори називають гру сумішшю жахів і абсурдної комедії, а стиль — «ніби Лавкрафт написав сценарій для чорної комедії».

Гра доступна в дочасному доступі Steam і вже має приблизно 8 годин контенту — з двома часовими петлями. У фінальній версії заплановано п’ять повноцінних епізодів, з яких перший вже доступний. Розробники планують завершити гру до 2027 року.

The Demons Told Me to Make This Game коштує ₴,269 але наразі продається зі знижкою -13% (₴234). Зараз гра доступна лише англійською, але українську локалізацію обіцяють додати до кінця року.

Гру розробляє київська студія Haunted Dude, яка спеціалізується на наративних пригодах. Над «Демонами» працюють дев’ять людей: три розробники, три художниці, UI/UX дизайнер (який також виконує функцію Technical PM та створює анімації і візуальні ефекти) наративна дизайнерка і засновник студії Олександр Чезгановий.

Нагадаємо, що інша українська студія Hologryph анонсувала свій шутер SAND про «галичан в космосі» на консолях. Ще раніше українська Forest Reigns отримала 8-хвилинний трейлер, в якому показали Париж після апокаліпсису і три стилі гри.

Джерело: пресреліз Haunted Dude