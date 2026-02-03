Українцям автоматично продовжили 90% відстрочок онлайн

Міністерство оборони автоматично продовжило більшість відстрочок від мобілізації. У 90% випадків це відбувається онлайн — без заяв, довідок і походів до ТЦК. Дані перевіряються через державні реєстри, а підтвердження з’являється в застосунку «Резерв+».





Міноборони розширило перелік категорій відстрочок, які продовжуються автоматично. Тепер дев’ять із десяти чинних відстрочок оновлюються без участі людини — як ті, що оформлювалися через “Резерв+”, так і подані раніше через ЦНАП. Чергове автопродовження вже відбулося до 2 лютого включно. Цього разу система охопила ще сім додаткових категорій відстрочок (див. нижче).

Раніше для продовження відстрочки потрібно було щоразу збирати документи, йти до ТЦК, стояти в чергах і чекати на рішення. Процедуру доводилося повторювати кожні 90 днів. Це створювало навантаження як для громадян, так і для самих ТЦК. Тепер у більшості випадків усе відбувається автоматично. Система самостійно перевіряє підстави через державні реєстри, продовжує відстрочку і показує результат у “Резерв+”. Людина отримує push-сповіщення — спочатку про заплановане продовження, а потім про успішне оновлення статусу.

Якщо повідомлення не надійшло, це означає, що в реєстрах бракує або застаріли дані. У такій ситуації потрібно звернутися до будь-якого ЦНАП із підтвердними документами. ТЦК та СП заяви на відстрочки від громадян більше не приймають. За словами Міноборони, новий механізм повністю прибрав черги до ТЦК з питань відстрочок, зменшив бюрократію для громадян і дозволив військовим зосередитися на завданнях мобілізації.





Нові категорії відстрочок, які підлягають автопродовженню:

батьки, які виховують тяжкохвору дитину без інвалідності;

ті, хто доглядають за тяжкохворим членом сімʼї;

опікуни людини, яку визнано недієздатною;

ті, хто мають дружину (чоловіка) з інвалідністю III групи;

люди, які доглядають за родичем 2 чи 3 ступеня спорідненості з інвалідністю;

батьки, які самостійно виховують дитину до 18 років;

вчителі шкіл.

Автопродовження також зберігається для категорій, визначених раніше:

люди з інвалідністю;

тимчасово непридатні до служби;

батьки дитини з інвалідністю до 18 років;

батьки повнолітньої дитини з інвалідністю I чи II групи;

ті, хто мають дружину (чоловіка) з інвалідністю I чи II групи;

ті, хто мають рідних чи батька або матір дружини з інвалідністю I чи II групи;

жінки та чоловіки військових з дитиною;

батьки трьох і більше дітей в одному шлюбі;

студенти, аспіранти; працівники вищої та профосвіти;

люди, чиї близькі родичі загинули або зникли безвісти під час бойових дій чи воєнного стану;

родичі Героїв України, відзначених посмертно за мужність під час Революції Гідності;

люди, позбавлені свободи внаслідок збройної агресії проти України;

військові, звільнені з полону.

Джерело: Міністерство Оборони України