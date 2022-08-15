Unity Software відхилила пропозицію з придбання за $20 мільярдів компанією AppLovin

Unity Software Inc. відхилила незапрошений запит про злиття з AppLovin Corp. в рамках угоди із купівлею повного пакету акцій Unity. Заявка AppLovin, оцінена приблизно в $20 млрд на 9 серпня, навряд чи призведе до «кращої пропозиції», йдеться у заяві правління Unity у понеділок. Акції Unity впали на 7,5%, а AppLovin – на 4%.

Компанія Unity із Сан-Франциско, чий рушій лежить в основі багатьох популярних відеоігор, минулого місяця погодилася купити компанію IronSource, конкурента AppLovin, для покращення своїх рекламних технологій. Рішення Unity для монетизації перебувають під тиском з того часу, як Apple ускладнила компаніям відстеження переглядів реклами на iOS.

Акції Unity опинилися під тиском після того, як у травневому звіті про прибуток компанія прогнозувала нижчі показники виручки у другому кварталі цього року. Акції впали на 60% з початку 2022 року.

Очікується, що об’єднання з IronSource принесе скоригований прибуток у розмірі $1 млрд до відрахування відсотків, податків, зносу та амортизації до кінця 2024 року.

Згідно з заявою, Unity також санкціонувала 24-місячний викуп акцій на суму $2,5 млрд, який набув чинності після завершення злиття, а акціонери Silver Lake та Sequoia Capital зобов’язалися придбати в Unity конвертовані облігації на $1 млрд.

Джерело: Bloomberg