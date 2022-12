Death Stranding тимчасово роздають безплатно у Epic Games Store

Напередодні Нового року сервіс цифрової дистрибуції Epic Games Store вирішив порадувати користувачів і в рамках безплатної роздачі ігор дозволяє отримати Death Stranding, що відзначена свого часу званням «Вибір редакції ITC».

Death Stranding – це гра в жанрі action із відкритим світом, створена студією Kojima Productions. Дія гри відбувається в постпостакаліптичному майбутньому на території колишніх США, зруйнованих вторгненням примарних істот з іншого світу. Гравець у ролі постапокаліптичного кур’єра має перетнути континент і зв’язати один з одним ізольовані поселення. Гра пропонує пророблену механіку переміщення по перетнутій місцевості та елементи асинхронної багатокористувацької гри.

Спочатку Epic Games Store роздавали режисерську версію гри – Death Stranding: Director’s Cut. Однак невдовзі після початку роздачі версія змінилася на звичайну. Зважаючи на все, роздача режисерської версії стала наслідком помилки, і коли це помітили, перейшли на правильну версію гри. Також після початку роздачі гри у користувачів Epic Games Store виникли проблеми з авторизацією у сервісі.

We’re currently investigating an issue that may cause players to be unable to login to Epic Games services.

— Epic Games Store 🎁 (@EpicGames) December 25, 2022