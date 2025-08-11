Новини Пристрої 11.08.2025 comment views icon

В ідеальному пакуванні: NVIDIA RTX 5090 без процесора і пам'яті прийшла з французького Amazon

author avatar

Андрій Русанов

Редактор новин

В ідеальному пакуванні: NVIDIA RTX 5090 без процесора і пам'яті прийшла з французького Amazon
Нічого немає, все вкрали / Reddit, Nice-Screen-4193

Геймер чекав на відеокарту NVIDIA RTX 5090 від MSI рік, перш ніж отримати її з Amazon у Франції. Важко уявити ступінь розчарування.

Користувач Reddit Nice-Screen-4193 замовив MSI RTX 5090 безпосередньо на Amazon. Звідти він отримав неробочу відеокарту з відсутнім GPU та модулями пам’яті. Замовлення було зроблене ще у липні 2024 року безпосередньо на Amazon у Франції. Тобто не у стороннього продавця маркетплейса, а прямо у компанії.

Пакування було ідеальним, без жодних ознак втручання. Однак, після огляду відеокарти власник виявив, що чотири гвинти навколо процесорного гнізда були зірвані. Крім того, крім того, відбиток пальця натякав, що відеокартою вже користувались. Відеокарта була придбана та позначена як нова. Підключення відеокарти до системи не дало жодного результату, навіть не обертався один з вентиляторів. Користувач оглянув карту за допомогою ліхтарика і виявив відсутність чипа та модулів GDDR7.

Покупці отримали Nintendo Switch 2 у відкриваних коробках з заляпаними екранами

Випадок показує, що навіть довірені джерела не є гарантією від подібного шахрайства. Ймовірно, компоненти RTX 5090 були викрадені під час транспортування, перш ніж потрапити на склади Amazon. Тож Amazon має дуже мало шансів визначити, коли і як сталося шахрайство. Неушкоджене пакування не дає приймальникам приводу сумніватися у змісті коробки.

Через надзвичайно високий попит на флагманські відеокарти NVIDIA останніх трьох поколінь, вони стали бажаною ціллю чисельних атак шахраїв, злодіїв та спекулянтів. В останні роки неодноразово траплялись випадки отримання відеокарт з підміною компонентів, а також коробок, наповнених замість них різним мотлохом. Не вперше зустрічається й абсолютно неушкоджене пакування у подібних випадках. Принаймні частина шахрайств пов’язана з Китаєм, де збирають відеокарти, і який відчуває нестачу чипів ШІ на тлі заборон США.

Джерело: Tom’s Hardware

