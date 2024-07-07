У підробній відеокарті ASUS NVIDIA RTX 4090 був чип від 3080 Ti зі зміненим маркуванням

Шахрайство з чипами розповсюджене на ринку комп’ютерних компонентів. Ремонтний сервіс Northwestrepair показав відеокарту ASUS NVIDIA RTX 4090 TUF з графічним процесором від менш потужної моделі попереднього покоління.

Деякі спроби шахрайства з підміною пам’яті або процесорів легко помітити одразу, але у цьому випадку невідповідність чипа приховувала система охолодження та фальшиве маркування. Виріб, що здавалося абсолютно новою відеокартою RTX 4090, на якій навіть була захисна плівка, мав процесор від RTX 3080 Ti.

Після видалення GPU та його ретельного огляду стало зрозуміло, що процесор, позначений як AD102, насправді був чипом GA102, який має майже такий самий розмір (628 мм² проти 608 мм²), тому підробка не одразу стає очевидною. Процесор був відполірований, на ньому лазером було зроблене нове гравіювання.

Також з’ясувалося, що принаймні один із модулів пам’яті був не 2 ГБ, а 256 МБ, тобто це була аж ніяк не пам’ять GDDR6X. Причина, чому використовувався GA102, полягає в тому, що цей процесор сумісний з AD102. Той самий графічний процесор використовується в RTX 3090 Ti, який часто вважається тестовою версією відеокарт RTX 4090.

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Тож чому шахраї докладають стільки клопоту, щоб підробити RTX 4090 і продати картку? Залежно від того, де його було придбано, покупці можуть опинитися в невигідному становищі під час оскарження придбання. Крім того, продавці можуть розраховувати на необізнаних покупців, перекладаючи на них провину за несправність відеокарти, що призводить до самостійного платного ремонту.

Джерело: VideoCardz

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