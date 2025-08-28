Новини Ігри 28.08.2025 comment views icon

В Steam віддають хітову "магічну RPG" з рекордною знижкою -80%

Маргарита Юзяк

В Steam віддають хітову "магічну RPG" з рекордною знижкою -80%
Steam оголосив рекордну акцію: “магічну RPG” віддають зі знижкою -80%, що стало найнижчою ціною для неї.

Раніше максимальний дисконт був -75% і вартість не опускалась нижче $15. Але тепер Hogwarts Legacy віддають всього за ₴319. Пропозиція доступна в Steam, а ось під час останнього літнього розпродажу PlayStation Store тайтл трохи дорожчий — ₴399, але така вартість більш класична.

Hogwarts Legacy — це RPG з відкритим світом, що переносить до Гоґвортса кінця 19 століття. Ви створюєте власного учня, обираєте факультет, вивчаєте закляття, літаєте на мітлі, досліджуєте Гоґвортс, Хогсмід і Темний ліс. Сюжет не перетинається безпосередньо з історією Гаррі Поттера та Волан-де-Морта, але занурює глибоко у знайомий всесвіт. Можна грати “білим” магом або зайти на темний бік — система дозволяє обрати самому, ким стати.

Наразі продажі перевалили за 30 млн копій. На OpenCritic середня оцінка — 84, при цьому 88% критиків рекомендують проєкт. На Metacritic гра також має 84 бали від критиків і 8.2 від гравців. Платформи — ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S та Nintendo Switch.

Warner Bros. вже розробляє сиквел Hogwarts Legacy 2, але дати продовження немає. Гра буде сюжетно “узгоджена” із серіалом про Гаррі Поттера, для якого вже обрали акторів головних героїв, улюбленої родини Візлі, Дурслів та Малфоїв, а також був перший кадр із новим Геґрідом. Можливо продовження подарує нам розширені механіки та потенційний мультиплеєр, якщо не вдалося насолодитися DLC та режисерською версією першої частини. Якщо ви фанат серії — саме час замість двох-трьох лате придбати гру в Steam за ₴319.

