Новини Софт 07.03.2024 о 11:30 comment views icon

В Україні перестав працювати Ukr.net

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Юрій Орос

Автор новин

В Україні перестав працювати Ukr.net

Вранці 7 березня перестав працювати один із найпопулярніших українських сайтів Ukr.net. При спробі зайти виводиться повідомлення, що «Немає зв’язку з сайтом».

Причини поки невідомі, представники ресурсу поки не прокоментували ситуацію. Станом на 11:30 четверга Ukr.net все ще не відновив роботу.

Глобальний збій: Facebook, Instagram, Threads, YouTube, X та інші сервіси працюють нестабільно

UPD: офіційний коментар, опублікований на ТГ-каналі ukr.net:

Домен UKR.NET із невідомих причин був відключений реєстратором доменних імен

Сьогодні вночі, о 01:35, реєстратор доменних імен Network Solutions, раптово і без будь-яких попереджень заблокував домен ukr.net. В результаті інтернет-користувачам стали недоступні стрічка новин UKR.NET та електронна пошта @UKR.NET.

Вирішити проблему через службу підтримки реєстратора не вдалося. Сподіваємось, що ми зможемо отримати більше інформації та з’ясувати причини й обставини блокування з початком робочого дня офісу американської компанії-реєстратора.

Також звернулись з проханням по допомогу до надзвичайного і повноважного посла України в США Оксани Маркарової.

Нам прикро, що мільйони українських користувачів, які щодня читають новини на порталі UKR.NET та користуються поштою @UKR.NET, не можуть цього зробити зараз. Ми робимо все можливе, щоб відновитись. В цьому нам допомагають багато небайдужих людей.

Ми впевнені – ці складнощі тимчасові, і незабаром пошта @UKR.NET і новинна стрічка на порталі UKR.NET знову запрацюють.

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UPD2: Сайт почав оговтуватися після збою — схоже, домен вже увімкнули, але оновлення бази записів DNS серверів займе певний час.

Тож в одних користувачів сайт вже працю, а в інших — поки ні.

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