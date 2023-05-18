«Вбивці квіткової повні» — перший трейлер кримінальної драми Мартіна Скорсезе, яка розкаже про таємничу серію вбивств в племені Осейджи

Двохвилинний трейлер показує кілька яскравих кадрів та зірковий акторський склад нового понад тригодинного фільму Мартіна Скорсезе «Вбивці квіткової повні».

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Скорсезе разом зі сценаристом Еріком Ротом адаптує науково-популярну книгу Девіда Ґренна 2017 року, яка зосереджується на розслідуванні серії вбивств в племені Осейджи, що сталися в Оклахомі на початку 1920-х років, коли на цих землях було виявлено нафтові родовища.

«Коли в 1920-х роках в Оклахомі під землею Осейдж знаходять нафту, жителів вбивають одного за одним — доки ФБР не втручається, щоб розгадати таємницю», — йдеться в анотації до фільму.

Леонардо Ді Капріо у фільмі грає Ернеста Буркгарта, племінника скотаря Вільяма Гейла (Роберт Де Ніро), а Лілі Ґладстон – жінку з Осейджів Моллі Кайл, яка успадкувала нафтові багатсва.

Серед решти акторського складу – Джессі Племонс в ролі Тома Вайта, колишнього техаського рейнджера, який розслідує вбивства, а також Брендан Фрейзер, Джейсон Ісбелл, Стерджілл Сімпсон, Кара Джейд Маєрс, Джаней Коллінз, Джилліан Діон, Танту Кардинал, Луї Канселмі, Вільям Белло, Татанка Мінз, Майкл Ебботт мол., Пет Гілі, Скотт Шеферд та інші.

«Вбивці квіткової повні» – це перший реліз Apple на великому екрані та один із найдовших голлівудських студійних фільмів сучасності (триває 3 години 26 хвилин). Компанія співпрацює з Paramount, щоб запустити фільм в обмеженому прокаті 6 жовтня та 20 жовтня у решті світових кінотеатрів – перш ніж він стане доступним на Apple TV+ у неоголошену дату.

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Прем’єра фільму «Вбивці квіткової повні» відбудеться на Каннському кінофестивалі в цієї суботи, 20 травня.