Новини Софт 21.08.2023 о 10:12

Вебверсія Threads стане доступною вже цього тижня — WSJ

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Катерина Даньшина

Авторка новин

Meta може запустити вебверсію соцмережі Threads на початку цього тижня, йдеться у звіті The Wall Street Journal.

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Можливість була найбільш затребуваною серед користувачів з моменту запуску платформи, і нещодавно Марк Цукерберг врешті-решт анонсував її появу разом із функцією пошуку – у наступні кілька тижнів.

Джерела WSJ повідомляють, що плани щодо запуску вебверсії «‎не є остаточним і можуть змінитися». Керівник Threads та Instagram Адам Моссері минулого тижня писав у Threads, що Meta тестує «ранню версію внутрішньо протягом тижня або двох», але знадобиться ще «певна робота» перед широким випуском.

Threads запустили як альтернативу Twitter і текстове відгалуження Instagram півтора місяця тому, і попри рекордний старт у 150 млн завантажень за тиждень, кількість користувачів у соцмережі поступово скорочувалась – у липні Threads мала 8 мільйонів щоденно активних користувачів, що аж на 82% менше від піка.

Такі показники можна пов’язати із недосконалістю соцмережі та тим, що вона власне не принесла інтернет-користувачам чогось нового. Платформа була дійсно подібна до Twitter – однак модерація працювала як і в інших продуктах Meta. Сам Цукерберг заявляв, що компанія надасть пріоритет «збереженню та вдосконаленню основ» програми перед переходом до зростання та монетизації

Нещодавно компанія додала стрічку друзів, а також можливість верифікувати профіль Threads на Mastodon, що є першим відчутним зв’язком платформи з децентралізованими соціальними мережами.

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