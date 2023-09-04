Навчання вдома — в США популяризують VR-школи з Meta Quest 2 замість класичних занять

Уявляєте світ, де діти зранку не йдуть до школи, а просто вдягають навушники й переносяться на онлайн-урок? В умовах пандемії (та війни для українських учнів) – це звичні реалії, але в США виходять на новий рівень, використовуючи для дистанційної освіти VR-гарнітури.

6 ранку. 10-річна дівчинка натискає кнопку будильника. Прямує на кухню, снідає та збирається до школи. На уроці вона уважно записує все, що диктує вчителька. А за кілька секунд увесь клас вдягає скафандри й прямує у відкритий космос.

Так виглядає реклама нового типу освіти від Optima Academy Online (компанії OptimaEd із Флориди) – повністю віртуальної школи, запущеної у 2022 році. Вищезгадана школярка, як і більшість її однокласників та вчителів, перебуває на уроці у гарнітурі Meta Quest 2 – білих окулярах вагою до 500 грамів, які використовує до трьох годин, іноді знімаючи для того, щоб пообідати чи зробити якусь ручну роботу. Її однокласники, як і педагоги розкидані по різних містах США, а то й по усьому світу.

OptimaEd – компанія, заснована 40-річною активісткою Ерікою Дональдс, прибічницею консервативної освіти. Торік до її академії вже зарахували понад 170 студентів денної форми навчання до 8-го класу включно – кількість планують подвоїти цієї осені.

З третього класу учні носять VR-гарнітури протягом 30-40 хвилин безперервно під час одного заняття та загалом протягом 4-5 уроків із перервами, аби уникнути зорової втоми. У другій половині дня діти виконують курсові роботи самостійно, а вчителі можуть відповісти на запитання вже у цифровій реальності.

OptimaEd базується у Флориді, що загалом і сприяло появі такого виду освіти (штат був одним із піонерів руху за свободу вибору школи), однак планує вийти за її межі. Цієї осені школа надаватиме послуги з VR-навчання в Аризоні та частково в Мічигані.

Еріка Дональдс вважає, що школа віртуальної реальності користується багатьма перевагами особистого навчання — навчання в реальному часі, однокласники, екскурсії — і водночас дозволяє сім’ям створювати розклади та спільноти, які вони хочуть. Якщо батьки не задоволені будь-якими ідеями, які висуває їхня місцева державна школа, вони можуть відмовитися, придбавши своїй дитині гарнітуру.

«Якщо ви довірите нам свою дитину, ви знаєте, що навчальна програма не буде суперечити тому, чого ви навчаєте вдома», — сказала вона.

Утім відкритий ринок, створений політикою вибору шкіл, може «‎розмивати» шляхи використання державних грошей. Штат Міссісіпі, до прикладу, подав до суду на VR-компанію Lobaki за використання коштів, виділених на соціальне забезпечення, для створення школи віртуальної реальності (компанія це заперечує). Також є плутанина із законодавством: цього літа Департамент освіти Флориди написав листа Optima Academy Online в якому повідомлялося, що у віртуальній школі перевищено кількість немісцевих студентів і їй доведеться сплатити штраф у розмірі близько $470 000. Дональдс відповіла, що профільний закон не поширюється на приватні школи.

Цікаво що, згідно з журналом Education Next, темношкірі сім’ї, як правило, більше підтримують приватні школи, ніж інші расові групи. Optima Academy Online відображає це розмаїття: торік лише 54% студентів були білими, ще близько 20% студентів походили з «‎економічно неблагополучних сімей».

Є близько 250 спеціалізованих середовищ, у яких учні та вчителі Optima Academy Online можуть збиратися на уроки. Ці місця не існують у реальному житті — їх створив персонал OptimaEd з використанням віртуальних меблів, будівель і природних елементів. Наприклад, якщо викладач розповідає про стародавні Грецію чи Рим – увесь клас може телепортуватися у будинок римського чиновника, прикрашений червоною глиняною черепицею, зі сходами до відкритого внутрішнього дворика з чорно-білою картатою мармуровою підлогою, оточеного колонами та вкритими плющем перилами.

Ясна річ, є й мінуси – ніхто не знає у що виллється носіння VR-окулярів кілька годин на день, протягом тижнів і місяців поспіль. Тривале перебування у віртуальній реальності може викликати у деяких людей відчуття нудоти та головного болю – як-от під час їзди в авто.

«Я іноді забуваю закони фізики!», – каже В. Р. Олсон, історик віртуальної школи, коментуючи свої спроби пересувати меблі помахом руки після повних восьми годин роботи.

Ще одна потенційна проблема зі школою віртуальної реальності – відсутність спільноти. Optima намагається виховувати любов до школи, прикрашаючи аватари дітей тематичним логотипом чи своїм талісманом. Утім учні розкидані по всій Флориді й не можуть зустрічатися одне з одним поза навчанням – ходити на дні народження чи гуляти після уроків.

За матеріалом The New Yorker