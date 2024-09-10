Власники iPhone неохоче йдуть на побачення з користувачами Android — дослідження Uswitch

19% власників iPhone категорично відмовляються зустрічатися з власниками Android — причому серед опитаних віком 18-34 років цей показник зростає до 32%, згідно з дослідженням Uswitch.

Деякі користувачі Android відповідають власникам пристроїв Apple такою самою «любов’ю» — принаймні 10% кажуть, що уникали б стосунків з тим, хто користується iPhone.

Загалом 16% від усіх опитаних власників смартфонів вірять у стереотипи щодо власників iPhone та Android — зокрема у те, що користувачі пристроїв Apple більше орієнтуються на тренди та одержимі соціальними мережами.

56% власників Android заявили, що ніколи не перейдуть на iPhone, тоді як 52% власників пристроїв Apple стверджують, що не хотіли б використовувати операційну систему, створену Google.

Здебільшого причина у відмові в переході полягає у небажанні вивчати нову ОС. 56% користувачів Android також вважають iPhone занадто дорогим, тоді як 30% власників пристроїв Apple переймаються, що їхні навушники чи смартгодинник не будуть сумісні з Android.

Нагадаємо, що вчора ввечері нарешті відбулась традиційна осіння презентація Apple, на якій показали iPhone 16 та iPhone 16 Pro, нові Apple Watch Series 10, а також дві нові моделі AirPods 4. За посиланням нижче — зібрали головне із заходу:

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Джерело: Neowin