Vodafone уклав з Microsoft угоду на $1,5 млрд — для розвитку ШІ, Інтернету речей та хмарних послуг

У межах 10-річного партнерства Vodafone та Microsoft планують надати доступ до генеративного ШІ, корпоративних та хмарних послуг більш ніж 300 мільйонам компаній і споживачів Європи та Африки.

За даними Reuters, британська компанія інвестує $1,5 млрд в «клієнтоорієнтований ШІ‎», розроблений за допомогою технологій Microsoft Azure, OpenAI й Copilot, та замінить фізичні центри обробки даних дешевшими та масштабованими хмарними сервісами.

Microsoft, своєю чергою, інвестує у керовану Vodafone платформу IoT (Інтернету речей), яка планує виділитись в окремий бізнес до квітня, а також допоможе розширити мобільну фінансову платформу M-Pesa (згідно з вебсайтом Vodafone, M-Pesa — одна з найбільших у світі мобільних фінансових служб, яка має понад 51 мільйон клієнтів у семи країнах Африки).

«Генеративний штучний інтелект дійсно змінює гру в можливостях створення нових сервісів і нових можливостей», — сказав в інтерв’ю Bloomberg директор з технологій Vodafone Скотт Петті. «Це означає, що Vodafone може запустити цілий набір програм для обслуговування клієнтів, а також зробити наших інженерів програмного забезпечення ефективнішими та продуктивнішими».

Раніше Microsoft ненадовго обігнала Apple і стала компанією-лідером із ринкової капіталізації — з відкриттям торгів 11 січня акції корпорації підскочили на 1,6%, а ринкова капіталізація зросла до $2,875 трлн. Цьому зокрема сприяла орієнтація Microsoft на штучний інтелект — запуск ChatGPT від OpenAI у 2022-му, в яку техногігант інвестував $10 млрд, а згодом й інтеграція ШІ-продукту з власними програмами.