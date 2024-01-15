Новини Кіно 15.01.2024 о 15:29 comment views icon

«Вонка» заробив $500 млн за місяць у прокаті — і став другим найкасовішим фільмом для Warner Bros. у 2023 році

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Катерина Даньшина

Авторка новин

«Вонка» заробив $500 млн за місяць у прокаті — і став другим найкасовішим фільмом для Warner Bros. у 2023 році

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Мюзикл від продюсера «‎Гаррі Поттера» Девіда Геймана та режисера «‎Пригод Паддінгтона» Пола Кінга розповідає про юного Віллі Вонку, який торує собі шлях до звання найвизначнішого у світі шоколатьє.

«Вонка» дебютував в кінотеатрах у грудні, і з того час заробив понад $500 млн у всьому світі, де $329 млн прийшлись на міжнародний ринок, а $176 млн — на Північну Америку. Касове досягнення оформило для фільму звання другого найкасовішого фільму Warner Bros. у 2023-го року — після хіта Ґрети Ґервіґ «‎Барбі».

Історія зосереджується на походженні харизматичного шоколатьє, якого в попередніх ітераціях грали Джин Вайлдер та Джонні Депп, а на цей раз Тімоті Шаламе. Серед акторського складу також з’являються Олівія Колман, Кала Лейн, Кіґен-Майкл Кі, Патерсон Джозеф, Метт Лукас, Метью Бейнтон, Селлі Гокінс, Ровен Аткінсон та Джим Картер. Бонус – Г’ю Ґрант у ролі представника племені умпа-лумпів.

Рецензія на фільм «Вонка» / Wonka

«Чарлі та шоколадна фабрика» — екранізація роману Роальда Даля 2005 року від Тіма Бертона заробила в прокаті $475 млн (без урахування інфляції).

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«‎Вонка» — одна з перший картин Голлівуду, оприлюднена після страйків, і Тімоті Шаламе таки зміг взяти участь у просуванні фільму. Незабаром актор також з’явиться у другій частині «‎Дюни», яка вийде 29 лютого 2024 року.

Багато Шай-Хулудів у новому (дуже видовищному!) трейлері «Дюна: Частина друга‎»

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