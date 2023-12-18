Новини Кіно 18.12.2023 о 09:17 comment views icon

Мюзикл «‎Вонка» з Тімоті Шаламе заробив $151,4 млн у світі, а глобальні касові збори приквелу «‎Голодних ігор» сягнули $300 млн

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Катерина Даньшина

Авторка новин

Мюзикл «‎Вонка» з Тімоті Шаламе заробив $151,4 млн у світі, а глобальні касові збори приквелу «‎Голодних ігор» сягнули $300 млн

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У національному прокаті фільм від продюсера «‎Гаррі Поттера» Девіда Геймана та режисера «‎Пригод Паддінгтона» Пола Кінга дебютував із $39 млн і ще $112,4 млн приніс міжнародний прокат.

«‎Вонка» — це химерна історія походження харизматичного шоколатьє Віллі Вонки з Тімоті Шаламе у головній ролі. У оригінальній стрічці 1971 року його зіграв Джин Вайлдер, а у 2005 році роль повторив Джонні Депп в екранізації Тіма Бертона.

Серед акторського складу також з’являться Олівія Колман, Кала Лейн, Кіґен-Майкл Кі, Патерсон Джозеф, Метт Лукас, Метью Бейнтон, Селлі Гокінс, Ровен Аткінсон та Джим Картер. Бонус – Г’ю Ґрант у ролі представника племені умпа-лумпів.

Рецензія на фільм «Вонка» / Wonka

З огляду на святковий сезон касові збори «‎Вонки» можуть отримати тенденцію до зростання, і Warner Bros. зважає на це, оскільки підготувала до Різдва ще дві прем’єри — супергеройську стрічку DC «Аквамен та загублене королівство‎» і мюзикл «Барва пурпурова‎». Також 22 грудня очікується прем’єра оригінального анімаційного фільму Universal та Illumination «‎Переліт».

«‎Вонка» — одна з перший картин Голлівуду, оприлюднена після страйків, і Шаламе таки зміг взяти участь у просуванні. Незабаром актор також з’явиться у другій частині «‎Дюни», яка дебютує у березні наступного року.

Тим часом приквел «‎Голодних ігор» — «Балада про співочих птахів і змій» — демонструє доволі потужну ходу, обійнявши друге місце у кінорейтингу США в п’ятий вікенд прокату. Нині стрічка Lionsgate заробила загалом по світу $300 млн — із $145,2 млн у національному та $155,3 млн у міжнародному прокаті (можливо, нам слід чекати на нову серію «‎Голодних ігор»?).

Закриває трійку лідерів аніме Хаяо Мідзакі «‎Хлопчик та чапля» — ще $5,2 млн у 2325 кінотеатрах і загалом $23,1 млн у США. Глобальні касові збори фільму склали $109, 8 млн.

Спільна робота Apple та Sony «‎Наполеон» відзначилась цього тижня аж 8 місцем, хоча й наближається до позначки у $200 млн глобальних касових зборів (де $131,4 млн зароблені на внутрішньому ринку). За нею слідує концертний фільм Бейонсе «‎Renaissance», який у третій вікенд заробив $2 млн і $31 млн у США загалом, так і не наблизившись до показників «‎Eras Tour» Тейлор Свіфт.

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