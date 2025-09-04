Вперше на Intel Panther Lake: Acer представила ноутбуки наступного покоління

Ноутбук Swift 16 AI / Acer, ComputerBase

Acer представила оновлену лінійку ноутбуків на IFA 2025, зробивши ставку на широкий спектр користувачів — від професіоналів, яким важлива мобільність, до геймерів, що шукають максимальну продуктивність. У фокусі компанії — як легкі моделі серії Swift, так і потужні ігрові Predator. Новинки отримали нові компоненти: платформи AMD, Intel, відеокарти NVIDIA RTX 50 та інші сучасні комплектуючі.

Acer Swift 16 AI — перший ноутбук на Intel Panther Lake

Окрему увагу компанія приділила моделі Swift 16 AI. Це перший ноутбук Acer з процесорами Intel нового покоління Panther Lake. Крім нових чипів Swift 16 AI отримав кілька помітних змін у дизайні. Наприклад, він має найбільший у світі сенсорний тачпад з тактильною віддачею, тепер з підтримкою стилуса. І ще є оновлена клавіатура для зручнішого набору.

Дисплей: 3K OLED, 120 Гц, діагональ 16 дюймів.

Оперативна пам’ять: до 32 ГБ LPDDR5X.

Порти: два USB-C з Thunderbolt 4, USB-A, HDMI, роз’єм для навушників та слот microSD.

Бездротові технології: Wi-Fi 7 і Bluetooth 6.

Дата виходу Acer Swift 16 AI ще не оголошена. Очікується, що Intel зробить детальну презентацію Panther Lake на CES 2026 у січні наступного року.

Acer Swift Air 16 — найлегший ноутбук компанії

Нова модель Acer Swift Air 16 — найтонший та найлегший ноутбук бренду. Він створений для професіоналів, яким потрібна портативність без компромісів у потужності. При вазі менш як 1 кг пристрій отримав дисплей діагоналлю 16 дюймів. З такими параметрами він легший навіть за масові моделі на кшталт Apple MacBook.

Дисплей: виконаний на базі панелі AMOLED з розданою здатністю WQXGA.

Платформа: система побудована на чипах AMD Ryzen AI 300, а максимальна конфігурація містить Ryzen AI 7 350.

Пам’ять: до 32 ГБ LPDDR5.

Накопичувач: до 1 ТБ M.2 PCIe Gen4 SSD.

Swift Air 16 стартує у продажу в Європі з листопада 2025 року за ціною від €999.

Acer Chromebook Plus Spin 514 — з чипом MediaTek

Ще одна цікава новинка — Chromebook Plus Spin 514. Це перший ноутбук Acer з процесором MediaTek Kompanio Ultra.

Архітектура: 8 ARM-ядер та графіка Immortalis-G925 MC11. Головна особливість — вбудований NPU з продуктивністю 50 TOPS, що дозволяє виконувати ШІ-обчислення прямо на пристрої.

Дисплей: у топовій конфігурації — 14-дюймовий WQXGA+

Оперативна пам’ять: до 16 ГБ LPDDR5X.

Старт продажів Acer Chromebook Plus Spin 514 запланований на жовтень 2025 року, ціна стартуватиме з позначки $699.

Predator Helios 18P AI — топовий ігровий ноутбук

Для геймерів Acer представила високопродуктивну модель Predator Helios 18P AI на базі платформи Intel Arrow Lake-HX.

Дисплей: 18-дюймовий mini-LED 4K.

Процесор: Intel Core Ultra 9 285HX.

Оперативна пам’ять: до 192 ГБ ECC.

Відеокарта: NVIDIA GeForce RTX 5090.

Порти та інтерфейси: Thunderbolt 4, Wi-Fi 6 і Bluetooth 5.2.

Система охолодження містить два металеві вентилятори AeroBlade 6-го покоління, які мають найтонші лопаті серед подібних рішень.

Acer Nitro V 16 — доступніший варіант

Для масового сегмента Acer оновила серію Nitro, яка тим не менш пропонує досить продуктивні компоненти, як то процесор Intel Arrow Lake-H та відеокарту RTX 5070.

Дисплей: 16 дюймів, 2560×1600, 180 Гц, повне покриття sRGB.

Процесор: до Intel Core Ultra 9 270H.

Оперативна пам’ять: до 32 ГБ DDR5-5600.

Накопичувач: до 2 ТБ SSD.

Відеокарта: GeForce RTX 5070.

Ціна Acer Nitro V 16 стартує з $999, а продажі розпочнуться у листопаді 2025 року. Версія Nitro V 16S коштуватиме від $1099.

