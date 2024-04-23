Втрата Apple — виграш для Huawei. Продажі iPhone в Китаї обвалились на 19%, тоді як місцевий бренд фіксував зростання на 70%

Apple стикається з дедалі сильнішою конкуренцією у Китаї — зокрема, з боку вітчизняного виробника смартфонів Huawei.

Згідно з даними Counterpoint, продажі iPhone впали на понад 19% у перші три місяці 2024 року, тоді як продажі смартфонів Huawei за цей самий час зросли на 69,7%. Такі показники багато в чому зумовлені запуском Huawei Mate 60 із високоякісним чипом, що підтримує 5G.

З 2019 року США запровадили санкції проти китайської компанії, заблокувавши доступ до важливих технологій та майже знищивши її бізнес смартфонів. Тепер Huawei повернулася і нині є четвертим за величиною виробником смартфонів у Китаї (Apple поки на третьому місці).

«Продажі Apple знизилися протягом кварталу, оскільки повернення Huawei безпосередньо вплинуло на компанії у преміумсегменті», — сказав Іван Лам, старший дослідницький аналітик Counterpoint Research. «Крім того, попит на заміну Apple дещо знизився порівняно з попередніми роками».

Лам додає, що виробник iPhone все ще може побачити відновлення в Китаї з випуском флагманських пристроїв в нових кольорах, запуском агресивних знижок та впровадження ШІ-функцій у смартфони (їх обіцяють представити на WWDC у червні).

Якщо зважати на загальну картину з продажів смартфонів у Китаї, то вони зросли на 1,5% у порівнянні з першим кварталом 2023 року.

Counterpoint очікує, що функції штучного інтелекту, вбудовані в телефони китайських виробників смартфонів, стимулюватимуть відновлення попиту на нові мобільні телефони. Китайські виробники пристроїв Xiaomi та Oppo інтегрували процесор Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, призначений для додатків ШІ, у свої останні флагманські телефони.Тим часом Honor продемонструвала у своєму останньому флагманському смартфоні Magic 6 Pro функцію, яка дозволяє користувачу керувати автомобілем за допомогою очей.

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