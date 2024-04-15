iOS 18 отримає локальний ШІ. Велика мовна модель Apple обходиться без хмарних обчислень

Стартовий набір нових функцій штучного інтелекту (читай: нова Siri), які Apple планує додати в iOS 18, взагалі не покладатиметься на хмарні сервери, доповідає Марк Гурман у свіжому дайджесті Power On для Bloomberg.

iOS 18: ставка на локальний ШІ

Apple анонсує iOS 18 разом з іншими новими версіями ОС на майбутній презентації WWDC24 10 червня. Вагомою частиною цієї великої презентації стануть перші функції штучного інтелекту, які, за даними Марка Гурмана, працюватимуть локально на пристрої без залучення віддалених серверів. Це означає, з великої мовної моделі, яка забезпечуватиме роботу ШІ-сервісів Apple, «вирізали» компонент хмарної обробки даних. Безпечніша локальна обробка чутливої персональної інформації має стати однієї з ключових відмінностей ШІ Apple, яка постійно робить окремий акцент на забезпеченні конфіденційності та безпеки на iPhone та інших продуктах.

За попередніми даними, в iOS 18 з’являться нові функції генеративного ШІ для пошукового інструменту Spotlight на iPhone. Також новими функціями ШІ прокачають Siri, Safari, Shortcuts, Apple Music, Messages, Health, Numbers, Pages, Keynote та інші додатки. Раніше Гурман повідомляв, що Siri порозумнішає та навчиться відповідати на складніші питання, а в Messages з’явиться автозавершення речень. Наразі все вказує на те, що Apple не збирається прямо відповідати на ChatGPT в iOS 18, але не можна повністю виключати появу вбудованого чатбота на базі Gemini чи якось іншого.

Apple, найімовірніше, також запропонує низку хмарних функцій штучного інтелекту, які працюватимуть на Google Gemini чи моделі іншого стороннього постачальника. Серед потенційних партнерів Apple в галузі генеративного ШІ — Google, OpenAI та навіть китайська Baidu. З усіма вищезгаданими компаніями, за попередніми повідомленнями, Apple вела відповідні перемовини. Окрім того, відомі аналітики ланцюжка постачань Apple, як-от Мінг-Чі Куо і Джефф Пу, доповідали про закупівлі розробником iPhone великих партій спеціалізованих ШІ-серверів. Тож у майбутньому Apple цілком може повноцінно включиться у перегони генеративного штучного інтелекту.

Онлайн-курс "Бренд-менеджмент" від Laba. Розберіться в комплексному управлінні брендом: від його структури до комунікації з аудиторією.Дізнайтесь принципи побудови бренд-стратегії, проведення досліджень і пошуку свого споживача. Детальніше про курс

Favbet Tech – це ІТ-компанія зі 100% українською ДНК, що створює досконалі сервіси для iGaming і Betting з використанням передових технологій та надає доступ до них. Favbet Tech розробляє інноваційне програмне забезпечення через складну багатокомпонентну платформу, яка здатна витримувати величезні навантаження та створювати унікальний досвід для гравців. IT-компанія входить у групу компаній FAVBET.