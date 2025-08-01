Вибух Redmi Note 13 Pro: Xiaomi відмовила в гарантійній заявці

Redmi Note 13 Pro вибухнув під час звичайного використання — Xiaomi звинувачує власника

Користувач Reddit з Індії, який пише під ніком Sri Varshan, звернувся до спільноти по допомогу. Він розповів історію про вибух смартфона Redmi Note 13 Pro 5G, що належав його другу. А компанія Xiaomi відмовилася визнавати свою відповідальність за цей інцидент.

За словами Sri, смартфон вибухнув під час звичайного використання, без підключення до зарядного пристрою чи перегріву. Точні обставини, які саме застосунки були відкриті, він не вказав, але підкреслив, що нічого незвичного не відбувалося.

Друг користувача помітив, що з пристрою йде дим, і в паніці кинув його на підлогу. Смартфон майже одразу вибухнув.

“На щастя, серйозних травм немає, але є сліди опіків, а телефон повністю зруйнований”, ─ повідомив автор публікації.

Власник одразу звернувся до сервісного центру Xiaomi з гарантійною заявкою, але отримав відмову. Компанія пояснила це «механічним пошкодженням», хоча сам користувач наполягає, що не робив із телефоном нічого, що могло б спричинити таку проблему.

“Ми роками довіряємо цьому бренду, і ось як вони ставляться до клієнтів? Якщо хтось стикався з подібними проблемами або знає, як ми можемо це оскаржити (юридичні питання, соціальні мережі, суд із захисту прав споживачів), будь ласка, повідомте мене. Ми не залишимо це без уваги”, ─ написав Sri Varshan.

Інші користувачі Reddit порадили оприлюднити історію в соцмережах і тегнути офіційні акаунти Xiaomi, щоб викликати публічний резонанс. Спільнота вважає, що розголос та достатній суспільний тиск змусить компанію компенсувати збитки. Sri погодився це зробити й додав, що також напише офіційного листа в компанію.

Sri поділився кількома фотографіями зруйнованого пристрою. На знімках вино, що значна частина корпусу розплавлена, особливо в районі акумулятора. Верхня частина телефону пошкоджена менше. На одному з фото видно обгорілу гумку, що була обгорнута навколо верхньої частини корпусу, — це може свідчити про зовнішній вплив на пристрій до моменту вибуху, але остаточних висновків поки нема.

Це не перший такий випадок із загорянням смартфону Xiaomi. Ще у 2021 році повідомлялося про щонайменше 5 вибухів таких пристроїв, зокрема моделей Poco X3, Poco C3, Redmi 8, Redmi Note 9 Pro та Poco M3. І хоча кожна подібна історія має свої нюанси, схожість сценаріїв викликає тривогу.

Джерело: notebookcheck, reddit