Вийшла демоверсія Little Nightmares 3 — гравців запрошують в Некрополіс, на бій із монстром-малюком

Little Nightmares 3 / Supermassive Games

Вийшла демоверсія Little Nightmares 3 — у ній гравці потрапляють у Некрополіс, першу зону гри, і стикаються з монстром-малюком. Спробувати її можна вже зараз на всіх основних платформах.

У демоверсії ви керуєте двома героями — Смутком (Low) та Самотою (Alone). Події розгортаються в покинутому місті серед пустелі, яке називається Некрополіс. Саме тут вперше з’являється монстр-малюк — гігантська дитина, що переслідує гравця. Грати можна як наодинці (другим персонажем керує ШІ), так і в кооперативі.

Важливе обмеження: кросплей відсутній, тож гравці мають бути на одній платформі. Водночас доступна гра між поколіннями, наприклад PS5 і PS4. Також досягнення з демоверсії не переносяться у фінальну гру. На жаль, в демо в Steam не матиме підтримку української мови. Розробники не назвали кінцеву дату, тому першу зону можна проходити скільки завгодно разів до жовтня.

Окремо на маркетплейсах можна знайти Mirror Edition — колекційне видання вартістю $110. Воно включає всі цифрові бонуси Deluxe Edition за $60, а також купу мерчу: фігурку головних героїв, сталевий футляр, артбук, саундтрек на CD, наліпки та тематичну коробку. Виглядає як “повна скриня скарбів” для фанатів, які чекали продовження з моменту першого тизеру.

Little Nightmares 3 — перша кооперативна гра серії, що розповідає історію двох друзів, які намагаються втекти з моторошного світу Ніде. Повна версія вийде 10 жовтня на PlayStation 5, PlayStation 4, ПК, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch та Switch 2.

Разом з тим нагадаємо, що Little Nightmares надихнула чимало розробників зробити щось схоже. Наприклад, з’явився трейлер горору, де історія розгорається в альтернативному Таїланді 1970-х. А також українська студія показала Floralis про пошуки сестри у світі хижих рослин, яка одночасно нагадує Inside.