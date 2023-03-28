Вийшла iOS 16.4 з предиктивним введенням для української клавіатури, новими емодзі та Emergency SOS у 6 нових країнах

Компанія Apple випустила оновлення власної мобільної операційної системи iOS 16.4. Воно принесло власникам iPhone ряд покращень та нововведень.

З виходом iOS 16.4 у стандартній клавіатурі з’явилося предиктивне введення та введення жестами для української мови. У процесі набору тексту програмне забезпечення пропонує слова для закінчення слів і фраз, що дозволяє суттєво прискорити процес. Принагідно аналізуються та виправляються помилки в словах. Крім того, з’явилася підтримка введення тексту українською за допомогою свайпів. Отже, тепер можна набирати текст за допомогою жестів, просто проводячи пальцями по клавіатурі.

Ще одним нововведенням iOS 16.4 стало додавання нових іконок емодзі в і так чималу колекцію. Наприклад, з’явилося зображення лося, гусака, рожевого серця, символу Wi-Fi та ін. Всього додано 21 зображення. Також з виходом iOS 16.4 користувачі зможуть отримувати push-сповіщення від веб-застосунків Safari на робочому столі. Apple також додала функцію Voice Isolation для голосових викликів та додатково оптимізувала роботу Crash Detection для iPhone 14 та iPhone 14 Pro.

Крім того, покращено функцію пошуку фотографій та відео, що дублюються, в загальній медіатеці iCloud, додано підтримку VoiceOver для карт у застосунку Weather. У спеціальних можливостях з’явилася можливість налаштувати автоматично затемнення відео при виявленні спалахів світла або стробоскопічних ефектів. Усунуто проблему, через яку запити Ask to Buy від дітей могли не відображатися на пристрої батька. Усунуті проблеми, через які термостати, сумісні з Matter, могли перестати відповідати на запити при поєднанні з Apple Home.

Функція Emergency SOS після виходу iOS 16.4 розширює зону покриття. Нагадаємо, вона дозволяє пристроям iPhone 14 відправляти текстові повідомлення диспетчерам служби екстреної допомоги, коли вони знаходяться поза зоною покриття стільникового зв’язку та Wi-Fi. Тепер скористатися Emergency SOS через супутник Globalstar можна у 6 додаткових країнах, включаючи Австрію, Бельгію, Італію, Люксембург, Нідерланди та Португалію.

Оновлення iOS 16.4 можна встановити на смартфони iPhone 8 та новіші версії. Деякі функції можуть бути доступні не у всіх регіонах та не на всіх пристроях Apple.

Джерело: The Verge, Macrumors