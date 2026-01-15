Вийшли глобальні Redmi Note 15: 5 недорогих смартфонів Xiaomi для всього світу

Redmi Note 15

Xiaomi офіційно вивела на європейський та глобальний ринок серію смартфонів Redmi Note 15. Новинки вже доступні в Європі, а на старті продажів компанія пропонує помітні знижки. Лінійка охоплює одразу п’ять моделей (а не чотири, як очікувалося раніше) — від доступного Redmi Note 15 4G до флагманського Redmi Note 15 Pro+ 5G. Новинки працюють на HyperOS 2.0 на базі Android 15.

Redmi Note 15 4G

Redmi Note 15 4G прийшов на зміну Redmi Note 14 4G, запропонувавши оновлений дизайн та кращі характеристики. Наприклад, процесор MediaTek Helio G99 Ultra замінили на новіший G100 Ultra. Чип доповнюють до 8 ГБ оперативної пам’яті LPDDR4x та до 512 ГБ вбудованого сховища UFS 2.2.

AMOLED-дисплей діагоналлю 6,77 дюйма має роздільну здатність 1080p, частоту 120 Гц і забезпечує яскравість 3200 ніт. Камера на задній панелі включає 108-мегапіксульний головний модуль з 1/1,67-дюймовим сенсором та 2-мегапіксельний сенсор глибини. Фронтальна камера — 20-мегапіксельна. Місткість акумулятора становить 6000 мА·год.

Xiaomi оцінила Redmi Note 15 4G від €199 за версію 6/128 ГБ.

Redmi Note 15 5G

Redmi Note 15 5G замінив Redmi Note 14 5G та зберіг 6,77-дюймовий AMOLED дисплей з роздільною здатністю 1080p й частотою 120 Гц, але пікову яскравість підвищили до 3200 ніт. Процесор замінили на Snapdragon 6 Gen 3, який, за бенчмарками, забезпечує близько 20% приросту продуктивності порівняно з попередником.

Смартфон зберіг 108 Мп основну камеру, 8 Мп ультраширококутний модуль і 20 Мп фронтальну камеру. Проте акумулятор збільшили до 5520 мА·год (проти 5110 мА·год у попередника), хоча потужність заряджання залишили на рівні 45 Вт.

Ціна Redmi Note 15 5G у Європі стартує з €249,90 за конфігурацію 6/128 ГБ, а за версію 8/256 ГБ доведеться заплатити €279,90.

Redmi Note 15 Pro 4G

Модель Redmi Note 15 Pro 4G не може похвалитися великою кількістю нововведень. Пристрій зберіг основні параметри дисплея (AMOLED, 6,67 дюйма, 1080p, 120 Гц), лише підвищивши пікову яскравість до 3200 ніт. Камери залишилися взагалі без змін: 200 Мп основна, 8 Мп ультраширококутна та 32 Мп фронтальна.

Процесор оновили з MediaTek Helio G100 Ultra до Helio G200 Ultra, який не обіцяє великого стрибка продуктивності. Єдине суттєве покращення стосується батареї. Її місткість зросла з 5500 мА·год до 6500 мА·год. Потужність дротового заряджання становить 45 Вт.

У Європі ціна Redmi Note 15 Pro 4G стартує з позначки €349,90 за конфігурацію пам’яті 8/256 ГБ.

Redmi Note 15 Pro 5G

Xiaomi оновила дизайн Redmi Note 15 Pro 5G, тепер смартфон пласкіший, без вигнутого дисплея. Екран збільшився до 6,83 дюйма, а роздільна здатність зросла до 2772×1280 пікселів. Процесор Dimensity 7400 Ultra забезпечує помірне зростання продуктивності порівняно з Dimensity 7300 Ultra у попередньому поколінні. Суттєво зросла місткість батареї — з 5110 мА·год до 6580 мА·год.

Разом з тим потужність заряджання залишилася на попередньому рівні 45 Вт. Смартфон зберіг камери з роздільною здатністю 200 Мп + 8 Мп + 20 Мп.

У Європі смартфон Redmi Note 15 Pro 5G коштує €379 незалежно від обсягу пам’яті. Наразі ціна однакова для версій 8/256 ГБ та 8/512 ГБ пам’яті.

Redmi Note 15 Pro+ 5G

Флагман серії Redmi Note 15 Pro+ 5G отримав 6,83-дюймовий дисплей з роздільною здатністю 2722×1280 пікселів, частотою 120 Гц та яскравістю 3200 ніт. Ця модель може похизуватися процесором Snapdragon 7s Gen 4 батареєю місткістю 6500 мА·год і підтримкою швидкого дротового заряджання потужністю 100 Вт. Камери — 200 Мп основна, 8 Мп ультраширока та 32 Мп фронтальна.

У Європі ціна Redmi Note 15 Pro+ 5G становить €499 для обох конфігурацій пам’яті: 8/256 ГБ та 12/512 ГБ.

Джерело: notebookcheck 1, 2, 3, 4, 5