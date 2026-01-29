Новини Пристрої 29.01.2026 comment views icon

Вийшли Redmi Turbo 5: від $287 за Dimensity 8500 до Max-версії з 9000 мА•год

author avatar

Вадим Карпусь

Автор новин

Вийшли Redmi Turbo 5: від $287 за Dimensity 8500 до Max-версії з 9000 мА•год
Redmi Turbo 5 Max

Після кількох тизерів та анонсів Xiaomi провела презентацію нових продуктів під брендом Redmi. Головною зіркою події став Redmi Turbo 5 Max, однак разом із ним виробник представив і доступніший, але все ще потужний смартфон — Redmi Turbo 5.


Redmi Turbo 5

Redmi Turbo 5 став першим у світі смартфоном, який отримав новий процесор MediaTek Dimensity 8500. Він працює у парі з оперативною пам’яттю LPDDR5 обсягом 12 або 16 ГБ та накопичувачем UFS 4.1 місткістю 256 або 512 ГБ. Для стабільної роботи під навантаженням Xiaomi використала новий програмний механізм Rampage Engine. Він точніше налаштовує частоти CPU, GPU та навіть DDR-пам’яті, щоб забезпечити стабільну продуктивність під час ігор і тривалих навантажень. Також заявлено покращений бездротовий зв’язок на кілометрових дистанціях, кращу сумісність із пристроями Apple та підтримку міжплатформного обміну файлами й сповіщеннями.

Вийшли Redmi Turbo 5: від $287 за Dimensity 8500 до Max-версії з 9000 мА•год

В новинці встановили 6,59-дюймовий AMOLED-дисплей (1268×2756 пікселів, 120 Гц, Dolby Vision, HDR10+, HDR Vivid), рівень якого Xiaomi порівнює з преміальними флагманами. Екран використовує фірмову технологію Super Sunlight Screen з люмінофором M10 та досягає пікової яскравості 3500 ніт.


На задній панелі доступна подвійна камера. Вона включає 50-мегапіксельний головний модуль (f/1.5, 26 мм) з OIS та 8-мегапіксельний надширококутний модуль (f/2.2, 15 мм). Для автопортретів призначена 20-мегапіксельна камера.

Вийшли Redmi Turbo 5: від $287 за Dimensity 8500 до Max-версії з 9000 мА•год

Redmi Turbo 5 отримав акумулятор місткістю 7560 мА·год, який підтримує швидке 100-ватне дротове заряджання та 27-ватне бездротове. Захист від пилу й води відповідає стандартам IP66, IP68, IP69 та IP69K.

Ціна Redmi Turbo 5 у Китаї стартує з 1999 юанів (~$287) за версію 12 256 ГБ і доходить до 2599 юанів (~$375) за максимальну конфігурацію. Продажі на внутрішньому ринку вже стартували. Доступні кольори: Shadow Black, Light Sea Green і Auspicious Cloud White.

Redmi Turbo 5 Max

Смартфон Redmi Turbo 5 Max отримав 6,83-дюймовий OLED-дисплей з роздільною здатністю 1,5K і частотою оновлення 120 Гц. Панель підтримує пікову яскравість до 3500 ніт, PWM-затемнення 3840 Гц, DC Dimming та Dolby Vision.

Спецпроєкти
Міць титана: у Алло з'явилась серія смартфонів REDMI Note 15. Вони стійкі до падінь та довго тримають заряд
VoIPTime: як працює українська платформа, яка конкурує з CISCO і Avaya

Вийшли Redmi Turbo 5: від $287 за Dimensity 8500 до Max-версії з 9000 мА•год

За продуктивність відповідає MediaTek Dimensity 9500s — спрощена версія флагманського Dimensity 9500 з рівнем продуктивності, близьким до Dimensity 9400. Процесор працює в парі з до 16 ГБ оперативної пам’яті LPDDR5X та накопичувачем UFS 5.1 обсягом до 512 ГБ.

Система камер включає 50-мегапіксельний основний модуль Light Fusion 600 з підтримкою OIS та EIS, а також 8 Мп ультраширококутну камеру. Обидві камери записують відео у 4K при 60 кадрах/с.

Вийшли Redmi Turbo 5: від $287 за Dimensity 8500 до Max-версії з 9000 мА•год

Головна особливість Redmi Turbo 5 Max — акумулятор місткістю 9000 мА·год, один із найбільших серед усіх моделей Redmi. Він підтримує 100-ватне дротове швидке заряджання та 27-ватне зворотне дротове заряджання. Xiaomi заявляє до 11 годин 10 хвилин автономної роботи, імовірно, за показником увімкненого екрана. Захист від пилу й води відповідає стандартам IP66, IP68, IP69 та IP69K.

Новинка працює на Android 16 з оболонкою HyperOS 3. Серед оснащення — Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, NFC, ультразвуковий сканер відбитків пальців під екраном, стереодинаміки, інфрачервоний порт і підтримка двох nano-SIM.


Вийшли Redmi Turbo 5: від $287 за Dimensity 8500 до Max-версії з 9000 мА•год

Корпус смартфона побудований на металевій рамці, а задня панель виконана зі скловолокна. Візуально модель вирізняється подвійним кільцевим турбінним світловим елементом на спинці. Смартфон доступний у кольорах Shadow Black, Ocean Blue, Cloud White та Sunshine Orange, дизайн якого натхненний iPhone 17 Pro. Ціни в Китаї наступні:

  • 12 ГБ / 256 ГБ — 2499 юанів (~$359)
  • 16 ГБ / 256 ГБ — 2799 юанів (~$402)
  • 12 ГБ / 512 ГБ — 2799 юанів (~$402)
  • 16 ГБ / 512 ГБ — 3099 юанів (~$445)

Смартфон уже надійшов у продаж у Китаї. Міжнародний реліз Xiaomi поки не підтвердила, але лінійка Turbo може з’явитися за межами КНР під брендом POCO.

Джерело: gizmochina 1, 2

Популярні новини

arrow left
arrow right
Представлений Samsung Galaxy A07 5G: 120 Гц і 6000 мА•год за $140
Як смартфон: Xiaomi випустила корисний стограмовий гаджет
Вийшов Realme Neo8: флагманський процесор, перископічна камера та 8000 мА•год від $370
Європейські Redmi Note 15 “засвітилися” у мережі: три відомих та одна нова модель, зображення, характеристики та ціни
Складаний Apple iPhone Fold матиме дивну форму — рендер та креслення
Дивний баг в iOS 26 змушує фото з Android "червоніти" при відправці на iPhone
Вийшли Nubia Fold і Flip3: потужний флагман та "розкладачка" з 4” другим екраном
OnePlus тепер блокує смартфони після встановлення "старішої" прошивки
Realme P4 Power дебютував із батареєю 10 001 мА•год і посиленим корпусом
Ayaneo представила свій перший смартфон Pocket Play, з висувним джойстиком
Вийшли Xiaomi Buds 6 за $99: ANC та до 35 годин автономності
Xiaomi 17 Ultra знімає феєрверк з дрона та красується з усіх боків в офіційних відео
Honor Win і Win RT: вийшли ігрові смартфони з батареєю на 10000 мА•год і активним охолодженням
OnePlus Turbo 6 і 6V отримали батареї на 9000 мА•год у тонкому корпусі і зарядку 80 Вт
Програми Android у Windows 11 майже на весь екран — як увімкнути нову функцію Phone Link
Після заперечень Apple Індія відмовилася від примусового застосунку для смартфонів
Представлений Nothing Phone (3a) Community Edition — коли дизайн дійсно оригінальний
Samsung Galaxy S26 Ultra: нові дивні кольори та ціна як у попередників
Google Pixel можуть зіпсувати святкову фотосесію — не всі фото зберігаються
Xiaomi Mijia Smart Audio Glasses в Україні: розумні окуляри зі звуком від 9999 грн
Представлені смартфон OnePlus 15R, планшет OnePlus Pad Go 2 та смартгодинник OnePlus Watch Lite
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати