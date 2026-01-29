Вийшли Redmi Turbo 5: від $287 за Dimensity 8500 до Max-версії з 9000 мА•год

Redmi Turbo 5 Max

Після кількох тизерів та анонсів Xiaomi провела презентацію нових продуктів під брендом Redmi. Головною зіркою події став Redmi Turbo 5 Max, однак разом із ним виробник представив і доступніший, але все ще потужний смартфон — Redmi Turbo 5.





Redmi Turbo 5

Redmi Turbo 5 став першим у світі смартфоном, який отримав новий процесор MediaTek Dimensity 8500. Він працює у парі з оперативною пам’яттю LPDDR5 обсягом 12 або 16 ГБ та накопичувачем UFS 4.1 місткістю 256 або 512 ГБ. Для стабільної роботи під навантаженням Xiaomi використала новий програмний механізм Rampage Engine. Він точніше налаштовує частоти CPU, GPU та навіть DDR-пам’яті, щоб забезпечити стабільну продуктивність під час ігор і тривалих навантажень. Також заявлено покращений бездротовий зв’язок на кілометрових дистанціях, кращу сумісність із пристроями Apple та підтримку міжплатформного обміну файлами й сповіщеннями.

В новинці встановили 6,59-дюймовий AMOLED-дисплей (1268×2756 пікселів, 120 Гц, Dolby Vision, HDR10+, HDR Vivid), рівень якого Xiaomi порівнює з преміальними флагманами. Екран використовує фірмову технологію Super Sunlight Screen з люмінофором M10 та досягає пікової яскравості 3500 ніт.





На задній панелі доступна подвійна камера. Вона включає 50-мегапіксельний головний модуль (f/1.5, 26 мм) з OIS та 8-мегапіксельний надширококутний модуль (f/2.2, 15 мм). Для автопортретів призначена 20-мегапіксельна камера.

Redmi Turbo 5 отримав акумулятор місткістю 7560 мА·год, який підтримує швидке 100-ватне дротове заряджання та 27-ватне бездротове. Захист від пилу й води відповідає стандартам IP66, IP68, IP69 та IP69K.

Ціна Redmi Turbo 5 у Китаї стартує з 1999 юанів (~$287) за версію 12 256 ГБ і доходить до 2599 юанів (~$375) за максимальну конфігурацію. Продажі на внутрішньому ринку вже стартували. Доступні кольори: Shadow Black, Light Sea Green і Auspicious Cloud White.

Redmi Turbo 5 Max

Смартфон Redmi Turbo 5 Max отримав 6,83-дюймовий OLED-дисплей з роздільною здатністю 1,5K і частотою оновлення 120 Гц. Панель підтримує пікову яскравість до 3500 ніт, PWM-затемнення 3840 Гц, DC Dimming та Dolby Vision.

За продуктивність відповідає MediaTek Dimensity 9500s — спрощена версія флагманського Dimensity 9500 з рівнем продуктивності, близьким до Dimensity 9400. Процесор працює в парі з до 16 ГБ оперативної пам’яті LPDDR5X та накопичувачем UFS 5.1 обсягом до 512 ГБ.

Система камер включає 50-мегапіксельний основний модуль Light Fusion 600 з підтримкою OIS та EIS, а також 8 Мп ультраширококутну камеру. Обидві камери записують відео у 4K при 60 кадрах/с.

Головна особливість Redmi Turbo 5 Max — акумулятор місткістю 9000 мА·год, один із найбільших серед усіх моделей Redmi. Він підтримує 100-ватне дротове швидке заряджання та 27-ватне зворотне дротове заряджання. Xiaomi заявляє до 11 годин 10 хвилин автономної роботи, імовірно, за показником увімкненого екрана. Захист від пилу й води відповідає стандартам IP66, IP68, IP69 та IP69K.

Новинка працює на Android 16 з оболонкою HyperOS 3. Серед оснащення — Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, NFC, ультразвуковий сканер відбитків пальців під екраном, стереодинаміки, інфрачервоний порт і підтримка двох nano-SIM.





Корпус смартфона побудований на металевій рамці, а задня панель виконана зі скловолокна. Візуально модель вирізняється подвійним кільцевим турбінним світловим елементом на спинці. Смартфон доступний у кольорах Shadow Black, Ocean Blue, Cloud White та Sunshine Orange, дизайн якого натхненний iPhone 17 Pro. Ціни в Китаї наступні:

12 ГБ / 256 ГБ — 2499 юанів (~$359)

16 ГБ / 256 ГБ — 2799 юанів (~$402)

12 ГБ / 512 ГБ — 2799 юанів (~$402)

16 ГБ / 512 ГБ — 3099 юанів (~$445)

Смартфон уже надійшов у продаж у Китаї. Міжнародний реліз Xiaomi поки не підтвердила, але лінійка Turbo може з’явитися за межами КНР під брендом POCO.

Джерело: gizmochina 1, 2