Новини Пристрої 26.12.2025 comment views icon

Вийшли Xiaomi Buds 6 за $99: ANC та до 35 годин автономності

Вийшли Xiaomi Buds 6 за $99: ANC та до 35 годин автономності
Бездротові навушники Xiaomi Buds 6

Xiaomi офіційно представила Xiaomi Buds 6 — свої нові флагманські бездротові навушники з напіввкладною конструкцією. Інженери намагалися сумістити комфортне носіння, невелику вагу і тривалий час автономної роботи.

Кожен навушник важить приблизно 4,4 г. Компанія використала біоміметичну вигнуту форму для кращої посадки під час тривалого носіння. Ніжка навушника стала на 12% вужчою, ніж у Xiaomi Buds 5, звуковий канал тепер на 11,3% тонший, а площу контакту з вухом збільшили на 8,8%, щоб рівномірніше розподіляти тиск і зменшити втому під час довгого прослуховування.

Вийшли Xiaomi Buds 6 за $99: ANC та до 35 годин автономності

Навушники Xiaomi Buds 6 отримали кастомний динамічний драйвер із потрійною магнітною системою. Він використовує позолочену 24K діафрагму, що забезпечує покращення чутливості низьких частот на 40% і високих частот на 30%. Навушники відтворюють звук у діапазоні від 16 Гц до 40 кГц.

Xiaomi налаштовувала Buds 6 разом із командою Harman Golden Ear. Користувачам доступні профіль Harman AudioEFX для більш чіткої передачі голосу та режим Master, який додає тепліше звучання і глибші баси. Також є пресети еквалайзера та ручне налаштування через застосунок Xiaomi Earbuds. Навушники підтримують аудіо 24 біт / 48 кГц із бітрейтом до 2,1 Мбіт/с, кодеки SBC, AAC, aptX Adaptive та aptX Lossless, а також сертифікації Snapdragon Sound і Hi-Res Audio Wireless.

Buds 6 оснащені активним шумозаглушенням і ШІ-системою з трьома мікрофонами. Xiaomi заявляє, що система ефективно працює навіть за вітру до 12 м/с. Просторове аудіо з вбудованим відстеженням рухів голови створює ефект об’ємного звучання без додаткового обладнання.

Навушники підтримують незалежний запис звуку як через самі навушники, так і через кейс — навіть у закритому стані. Під час підключення до сумісних пристроїв Xiaomi доступні функції транскрипції в реальному часі, ШІ-резюме, переклад під час особистої розмови та синхронний переклад. Також передбачена підтримка Xiaomi Find і Apple Find My для пошуку навушників.

Самі навушники Xiaomi Buds 6 забезпечують до 6 годин відтворення без ANC і до 35 годин разом із кейсом. З увімкненим шумозаглушенням час роботи становить до 3,5 години, а з кейсом — до 20 годин. Заряджання відбувається через USB-C. Зарядний кейс має компактну, заокруглену форму. Новинка має рівень захисту від пилу та вологи за стандартом IP54.

Спецпроєкти
До 20% кешбеку в «Привіт», оновлені умови на «Оплату частинами». Як у «ПриватБанку» проведуть головний розпродаж року
EPAM реалізувала масштабну цифрову трансформацію Держстату: від стратегії до нового порталу з ШІ

Ціна Xiaomi Buds 6  становить 699 юанів ($99). Модель доступна у чотирьох кольорах: Nebula Purple, Pearl White, Titanium Gold та Moon Shadow Black. Версія Nebula Purple вирізняється спеціальним відбивним покриттям, яке надає кейсу більш преміального вигляду.

Разом із Buds 6 компанія також представила флагманський камерафон Xiaomi 17 Ultra та смартгодинник Xiaomi Watch 5.

Джерело: gizmochina

Популярні новини

arrow left
arrow right
Представлені Poco F8 Ultra та F8 Pro: глобальні версії смартфонів Redmi K90 з ціною від $530
Ультрабюджетний хіт: монітор Xiaomi A27i 2026 отримав 144 Гц, на третину більшу яскравість та контрастність
Xiaomi 17 Ultra знімає феєрверк з дрона та красується з усіх боків в офіційних відео
Xiaomi 17 Ultra: перші фото без чохла, модуль та програма камери, реліз вже цього тижня
Xiaomi представила Redmi K90 Pro Max та версію Lamborghini: Snapdragon 8 Elite Gen 5, акустика Bose 2.1, великий акумулятор
Європейські Redmi Note 15 “засвітилися” у мережі: три відомих та одна нова модель, зображення, характеристики та ціни
Представлений Xiaomi 17 Ultra: поворотний безель та Leica Edition
Оновлення Xiaomi SU7: дивне авто помічено на тестуванні, компанія розпродає попередні моделі
Xiaomi запускає TV S Pro Mini LED 2026 та Redmi TV X 98: 98 дюймів отримали 144 Гц
Xiaomi 17 Ultra отримає найбільший датчик камери в галузі, — Digital Chat Station
Чоловік використав ШІ та 13 тисяч відгуків з Reddit, щоб обрати найкращі TWS-навушники
Перший погляд на Xiaomi 17 Ultra — видно не все
Xiaomi 17 Ultra: перші живі фото підтверджують радикальні зміни камери
Вийшли глобальні Xiaomi Redmi Note 15 та Note 15 Pro+: AMOLED, 120 Гц і до 200 Мп
Xiaomi готує три нові електромобілі: від сімейного гіганта до спортивного кросовера
Представлений Xiaomi Watch 5: подвійний процесор, eSIM, аналіз ЕКГ та керування жестами без дотику
Один зі смартфонів Xiaomi “навчився” запускати ПК-ігри зі Steam
У витоку Samsung One UI 8.5 знайшли дизайн навушників Galaxy Buds 4
Xiaomi за замовчуванням встановить криптогаманці на всі нові смартфони з 2026 року
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати