Вийшов детективний серіал "Молодий Шерлок" Гая Річі з 86% на Rotten Tomatoes

Катерина Левицька

Редактор новин

На Prime Video вийшов детектив "Молодий Шерлок" Гая Річі з 86% на Rotten Tomatoes
Кадр з серіалу "Молодий Шерлок"

Відсьогодні на Amazon Prime Video транслюється перший сезон нового детективного серіалу “Молодий Шерлок” — для перегляду доступні одразу 8 епізодів.


Через 15 років після роботи над дилогією фільмів із Робертом Дауні-молодшим Гай Річі знову береться за детективну справу у серіалі “Молодий Шерлок” — новій інтерпретації історії персонажа, якого створив сер Артур Конан Дойл. Тут Шерлок ще далекий від версії, більш звичної всім нам. Це молодий і нестриманий 19-річний хлопець, який раптово потрапляє під підозру у вбивстві в Оксфорді. Холмс береться за свою першу справу, а розслідування виводить його на змову глобального масштабу.

Сюжет заснований на серії книг британського письменника Ендрю Лейна. Головну роль взяв на себе Хіро Файнс Тіффін, серед решти акторського складу: Донал Фінн, Зін Ценг, Джозеф Файнс, Наташа МакЕлхоун, Макс Айронс і Колін Ферт.


На цей час “Молодий Шерлок” має оцінку в 86% на Rotten Tomatoes на основі перших 14 рецензій. У відгуках зазначають, що попри те, що серіал не пропонує багато нового для історії, слід очікувати на пару “неочікуваних поворотів”. Він легкий, захопливий і моментами — навіть кумедний.

Вийшов новий детективний серіал про юного Шерлока з 86% на Rotten Tomatoes

“Серіал відчувається як захопливе нове доповнення до дуже знайомого всесвіту. Йому байдуже на створення “чистої” адаптації, але знятий він доволі вірно”, — Саймон Галлахер, ComicBook.com.

“Хоча серіал здається більше орієнтованим на підліткову публіку, ніж фільми Річі про Шерлока Холмса, це не заважає режисеру використовувати свій знайомий стиль — монтажі, динамічні дії, анімаційні сцени та імпровізаційну акторську гру”, — Максанс Вінсент, LoudAndClear.

“Загалом, “Молодий Шерлок” – це неймовірно розумний та винахідливий переказ класичної історії, якому вдається зберегти найкращі аспекти вихідного матеріалу, водночас сміливо відкриваючи нові горизонти та переосмислюючи персонажів”, — Бен Гіббонс Screen Rant.

