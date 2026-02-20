tradfi
Новини Кіно 20.02.2026 comment views icon

Нова "Оселя зла" запропонує досвід, ідентичний ігровому: "Це наче американські гірки з безперервним екшеном"

author avatar

Катерина Левицька

Редактор новин

Раккун-Сіті в снігу: перший погляд на фільм "Оселя зла" Зака Креггера
Міла Йовович в попередніх екранізаціях "Оселі зла"

Вже за кілька днів Леон Кеннеді знову пройдеться Ракун-Сіті у грі Resident Evil Requiem, тоді як майбутній фільм “Оселя зла” дражнить подібний досвід.


Зі слів продюсера екранізації Роя Лі, глядачам запропонують “ідентичний до гри досвід”, а вся атмосфера нагадуватиме безперервний і не дуже безпечний атракціон.

“Це як американські гірки з постійним екшеном, де просто показано погляд персонажа та оригінальну історію у світі Ракун-Сіті. Враження від перегляду фільму дуже схоже на враження від гри, ось що Зак намагається зробити”.

Режисер Зак Креґґер, про якого згадав Лі, здобув собі ім’я завдяки концептуальним фільмам жахів “Варвар” та “Зброя”, а нині спробує втілити на екрані проєкт вже з відомої франшизи.

“Він витратив дуже багато часу на підготовку різних кадрів”,  — каже Лі. “Вони вразять глядача так, як ніколи раніше”.

Сам продюсер згадує, що Креґґер пройшов шлях від фільмів з бюджетом $4 млн до $38 млн. І щоразу режисер виправдовує всі вкладення. Остання робота підіймає цю планку вдвічі з $80 млн.


До того ж Зак є великим фанатом серії ігор: грав у всі ігри Resident Evil і лише в четверту “близько ста разів”. Попри це, історія буде цілком самостійною. Як згадував гендиректор Constantin Film Олівер Бербен (компанії, яка є основним власником прав і продюсером ігрових фільмів “Оселя зла”), режисеру дали “повний карт-бланш”. і навряд слід очікувати на зв’язок з основною серією чи появу старих персонажів.

З чуток, нова “Оселя зла” розповість історію кур’єра-невдахи Браяна, якому доручили доставити посилку до віддаленої лікарні Ракун-Сіті посеред спалаху хвороби. Відомо, що у фільмі знялися зірка “Ейфорії” Остін Абрамс та Калі Рейс зі “Справжнього детективу”, а реліз запланований на 18 вересня 2026 року.

Раккун-Сіті в снігу: перший погляд на фільм “Оселя зла” Зака Креггера

Популярні новини

arrow left
arrow right
Метт Деймон схуд до "шкільної" ваги для зйомок в "Одіссеї" Нолана
Творці "Ти — космос" анонсували фільм "Тореадори з Васюківки": бюджет €2,5 млн, події перенесуть в незалежну Україну
Нова Лара Крофт уникає фільмів з Джолі, але вивчає ігри та комікси Tomb Raider: "Я маю створити щось своє”
Найбільші кінопровали 2025 року: "Білосніжка", "Арес" і компанія принесли студіям збитки на $900 млн
На Netflix вийшов фільм "Дивні дива: Остання пригода" — з українською озвучкою
Джейсон Момоа зіграє головну роль у фільмі Helldivers
Касові збори трилеру "Служниця" в 10 разів перебили бюджет
Як бюджет "Служниці": "Грішники" та "Одна битва за іншою" витратили на оскарівську кампанію $30 млн
Sci-Fi з вайбами “Хижака”: вийшов трейлер фільму "Машина війни", де Алан Рітчсон б'ється з гігантським роботом
"У вас не вистачить грошей": Джеймс Кемерон відповів на заклик повернутись в "Чужий" і обізвав франшизу "фанатською"
Леон Кеннеді в Resident Evil Requiem став "гарячим" завдяки співробітницям Capcom: “Перевіряли найменші зморшки”
Новий тизер "Месників" показує знищену Школу мутантів, лють Циклопа та давніх суперників
Нашумілий трилер "Служниця" з 92% рейтингу вийшов в онлайні: де дивитись в Україні?
Квентін Тарантіно приніс "дитячий стілець" на зйомки "Пригод Кліффа Бута" і весь час сидів з режисером
На Disney+ вийшов серіал "Диво-людина": одразу 8 епізодів та ідеальні відгуки глядачів
Перший погляд на чотири фільми про The Beatles: фото акторів у ролях Леннона, Маккартні, Гаррісона і Старра
"Що сталося з Кеті?": перші кадри фільму жахів "Мумія" Лі Кроніна
"Бути мертвим — весело": перший трейлер фільму "Мумія" Лі Кроніна
"Медитація про життя і смерть": Зак Снайдер показав перші кадри фільму, над яким працював 20 років
"Дюна 3" лишила "Месників" без IMAX: всі екрани заброньовані на 3 тижні з 18 грудня
"Перевершує очікування". Критики оцінили "28 років по тому: Храм кісток" у 94% на Rotten Tomatoes
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати