Нова "Оселя зла" запропонує досвід, ідентичний ігровому: "Це наче американські гірки з безперервним екшеном"

Міла Йовович в попередніх екранізаціях "Оселі зла"

Вже за кілька днів Леон Кеннеді знову пройдеться Ракун-Сіті у грі Resident Evil Requiem, тоді як майбутній фільм “Оселя зла” дражнить подібний досвід.





Зі слів продюсера екранізації Роя Лі, глядачам запропонують “ідентичний до гри досвід”, а вся атмосфера нагадуватиме безперервний і не дуже безпечний атракціон.

“Це як американські гірки з постійним екшеном, де просто показано погляд персонажа та оригінальну історію у світі Ракун-Сіті. Враження від перегляду фільму дуже схоже на враження від гри, ось що Зак намагається зробити”.

Режисер Зак Креґґер, про якого згадав Лі, здобув собі ім’я завдяки концептуальним фільмам жахів “Варвар” та “Зброя”, а нині спробує втілити на екрані проєкт вже з відомої франшизи.

“Він витратив дуже багато часу на підготовку різних кадрів”, — каже Лі. “Вони вразять глядача так, як ніколи раніше”.

Сам продюсер згадує, що Креґґер пройшов шлях від фільмів з бюджетом $4 млн до $38 млн. І щоразу режисер виправдовує всі вкладення. Остання робота підіймає цю планку вдвічі з $80 млн.





До того ж Зак є великим фанатом серії ігор: грав у всі ігри Resident Evil і лише в четверту “близько ста разів”. Попри це, історія буде цілком самостійною. Як згадував гендиректор Constantin Film Олівер Бербен (компанії, яка є основним власником прав і продюсером ігрових фільмів “Оселя зла”), режисеру дали “повний карт-бланш”. і навряд слід очікувати на зв’язок з основною серією чи появу старих персонажів.

З чуток, нова “Оселя зла” розповість історію кур’єра-невдахи Браяна, якому доручили доставити посилку до віддаленої лікарні Ракун-Сіті посеред спалаху хвороби. Відомо, що у фільмі знялися зірка “Ейфорії” Остін Абрамс та Калі Рейс зі “Справжнього детективу”, а реліз запланований на 18 вересня 2026 року.