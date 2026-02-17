Режисер нової "Оселі зла" отримав повний карт-бланш на зйомки: "Це далеко від усього, що ви знали про Resident Evil"

Кадри з фільму "Оселя зла: Фінальна битва" (2016)

Новий фільм у всесвіті Resident Evil може задалеко відійти від оригінального матеріалу, оскільки режисер Зак Креґґер отримав від правовласників “повний карт-бланш” для ідей.





За словами генерального директора Constantin Film Олівера Бербена (компанії, яка є основним власником прав і продюсером ігрових фільмів “Оселя зла”), нова адаптація Resident Evil буде “далекою від усього, що пов’язано із всесвітом”, оскільки вони прагнуть відобразити “унікальний стиль Креґґера у проєкті”.

“З Resident Evil ми пройшли неймовірну подорож, отримавши один із найуспішніших проєктів з касовими зборами в понад $1 млрд. Тепер ми створюємо щось нове: не просто нову ідею для сюжету, а можливість нового покоління взяти інтелектуальну власність у свої руки та створити щось інакше”, — заявив Бербен виданню Deadline.

Зазвичай, адаптації відеоігор беруть з вихідного матеріалу щось, що виглядає та звучить знайомо, але все ж розповідають оригінальну історію (винятком тут може бути хіба що серіал “Останні з нас” від HBO). У випадку Resident Evil творці обрали перший шлях: оригінальна спроба Пола В.С. Андерсона разюче відрізнялася від ігор, а в пізніших фільмах з’являлись лише елементи з сиквелів.

Для самої франшизи цей місяць буде важливим: вже 27 лютого чекаємо на реліз Resident Evil Requiem на ПК, PS5 та Xbox Series X|S. Фільм наразі перебуває на етапі постпродакшену і, можливо, у найближчі тижні ми побачимо перші кадри чи короткий тизер. До цього часу публікували виключно залаштункові знімки з Ракун-Сіті в снігу.





Креггер, який торік випустив хітову “Зброю”, називає себе великим фанатом серії: він заявляв, що грав у всі ігри Resident Evil і лише в четверту “близько ста разів”. Натомість фільмів режисер взагалі не дивився, тож можна очікувати якогось оригінального бачення на екрані.

Сюжет екранізації офіційно не підтверджений, але якщо довіряти чуткам, то нова “Оселя зла” розповість історію кур’єра-невдахи Браяна, якому доручили доставити посилку до віддаленої лікарні Ракун-Сіті посеред спалаху хвороби. Відомо, що у фільмі знялися зірка “Ейфорії” Остін Абрамс та Калі Рейс зі “Справжнього детективу”, реліз запланований на 18 вересня 2026 року.