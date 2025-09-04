Режисер нової "Оселі зла" Зак Креггер: "Фільм відповідає тону Resident Evil 4, але живе у світі 2 і 3 частин"

Кадри з фільму "Оселя зла: Фінальна битва" (2016)

Після успіху “Варвара” та “Зброї” Зак Креггер взявся за створення наступного фільму в серії “Оселя зла”. Нині режисер поділився деталями проєкту і роз’яснив, у світі якої з частин гри відбуватиметься історія.

По правді, пояснення вийшло доволі заплутаним. Якщо коротко — це “оригінальний фільм”, який “житиме у світі Resident Evil 2 та 3”, але більше відповідатиме “тону Resident Evil 4”.

Оригінальним його можна вважати тому, що стрічка прямо не адаптує жодну з частин ігрової франшизи й представить абсолютно нових персонажів. Креггер не підтвердив сюжет, але, за чутками, нова “Оселя зла” розповість історію кур’єра-невдахи Браяна, якому доручили доставити посилку до віддаленої лікарні Ракун-Сіті посеред спалаху хвороби. Це в принципі відповідає словам про 2 і 3 частини, оскільки спалах востаннє спостерігався в цих іграх.

“Під час доставки Браяну доводиться проїхати засніженою гірською дорогою, де він випадково збиває на машині дивну жінку. Вона якимось чином виживає, але щось із нею явно “не так”. Намагаючись допомогти, Браян потрапляє в повномасштабний спалах жахливих мутацій із щупальцями та біоінженерних потвор”, — з витоку синопсиса.

Режисер каже, що ігри також не мають встановленого сюжету та не мають жорстких часових рамок чи місць подій.

“Не думаю, що я дозволяю собі більше вільностей у цьому [фільмі], ніж ігрова франшиза. Я думаю, що я рухаюся в межах дозволеного”.

Разом з тим режисер каже, що темп гри цілком кінематографічний:

ITC.ua у Telegram: нас читає навіть ChatGPT ПІДПИСАТИСЯ

“Дія відбувається у світі ігор, але найголовніше, що подорож, яку ви переживете як глядач, буде схожою на подорож, яку ви переживете як гравець. Це означає, що фільм розповідає про одного головного героя, який рухається з точки А в точку Б, спускається все глибше і глибше в пекло”, – каже Креггер. “Як людина, яка зіграла не знаю скільки тисяч годин в Resident Evil, я просто відчуваю, що знаю, яким може бути цей темп, і він за своєю суттю кінематографічний. Я відчуваю, що є чудовий фільм, який може жити в цьому світі та в такому темпі. Я дуже захоплений історією, яку ми тут розповімо”.

Нагадаємо, що раніше Креггер заявив, що не бачив жодного фільму франшизи:

“Я знімаю фільм, бо люблю ігри. Я грав в усі, а в Resident Evil 4 десь сто разів. Я нею одержимий. Тому просто хочу розповісти історію, яка б віддавала належне досвіду, який отримуєш, граючи в ці ігри. Я не бачив фільмів, це не моє. Але ігри — це моє”.

Очікується, що нова “Оселя зла” вийде у вересні 2026 року. Офіційно про кастинг не оголошували, але, за чутками, роль головного героя візьме на себе Остін Абрамс зі “Зброї”. Креггер в інтерв’ю уточнив, що знімання розпочнуться в жовтні у Празі і триватимуть до кінця січня.

Джерело: Game Spot