Вийшов український трейлер екшену «Пробивний чувак» з Біллом Скашґордом. Прем’єра — 16 травня

Головний герой — глухонімий хлопець, який прагне помститися за свою сім’ю, вбиту в реаліті-шоу, і починає важкі тренування, аби стати безжальним кілером.

«Рейтинги шоу, де люди вбивають одне одного у найвигадливіші способи, стрімко злетіли до небес! Однак організатори цього проєкту перейшли межу, коли вбили родину 9-річного хлопчика. Тепер він готовий на все заради помсти. Його план доволі простий. Спочатку вирости й стати сильнішим. Потім пройти тренування у божевільного майстра бойових мистецтв. І, нарешті, грандіозно повернутися на криваве шоу, щоб влаштувати ефектну розплату!», — йдеться в офіційному синопсисі.

Головну роль у фільмі грає Білл Скашґорд, відомий за дилогією «Воно» (він також з’явиться як провідний персонаж у римейку «Ворона»). Серед решти акторського складу — Шарлто Коплі («Робот Чаппі»), Мішель Докері («Джентльмени»), Іко Ювайс («Зоряні війни: Пробудження сили»), Фамке Янссен (франшиза «Люди Ікс») та Джессіка Рот («Ла-Ла Ленд», дилогія «Щасливий день смерті»).

Зрежисував фільм Моріц Мор («Акумі»), а сценарій писали Аренд Реммерс та Тайлер Бертон Сміт (« Дитячі ігри»). Продюсерами виступають Сем Реймі («Доктор Стрендж у мультивсесвіті божевілля») та Рой Лі.

В українських кінотеатрах «Пробивний чувак» (оригінальна назва — «Boy Kills World») стартує 16 травня.

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